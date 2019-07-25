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Samsung Galaxy A10s Telefonu Realme C2 ve Redmi 7’ye Rakip!

Samsung, Galaxy A10 modelinde yer almayan parmak izin özelliğini Samsung Galaxy A10s modelinde telafi edecek...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A10s

Samsung, 2019 yılının en büyük amiral gemilerinden birini, 7 Ağustos’ta tanıtılacak olan Galaxy Note 10‘u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu arada Güney Koreli üretici, Galaxy Fold‘u resmen Eylül ayında piyasaya sürüleceğini de onayladı. Ancak tam olarak hangi gün belli değil.

Bu pahalı cihazlara ek olarak Samsung, uygun fiyatlı telefonlar üzerinde de çalışıyor. Yeni bir rapor Samsung Galaxy A10s modelinin de kısa bir süre sonra tanıtılacağını gösteriyor. Samsung Galaxy A10s, birkaç ay önce piyasaya sürülen Galaxy A10‘un yükseltilmiş sürümü olacak.

Tam olarak tarih belli olmasa da akıllı telefonun bazı temel özellikleri internet dünyasında sızdırıldı ve sızdırılmaya devam ediyor. Bu durumu baz alırsak, lansmanın yakında olabileceğini varsayabiliriz. Bir Android Enterprise Listesi, Samsung Galaxy A10s cihazının bazı temel özelliklerini açıkladı. Liste Samsung Galaxy A10s Galaxy A10 ile aynı ekran boyutunda geleceğini ortaya koymaktadır.

Samsung Galaxy A10S Yolda! İşte Özellikleri

Samsung Galaxy A10s 6.2-inç ekran ile  geliyor. Ön tasarımının da Galaxy A10 ile aynı olacağına inanılıyor. Liste bazı ilginç ayrıntıları da ortaya koyuyor. Örneğin, Galaxy A10s Galaxy A10’da bulunmayan bir parmak izi sensörüyle geleceğini gösteriyor. Galaxy A10 yüz kilidini içeriyor ancak parmak izi sensörü yok.

Galaxy A10s parmak izi sensörünün kamera kurulumunun yanında yani arka panelde yer alması bekleniyor. Liste ayrıca, Galaxy A10s modelinin 2GB + 32GB depolama değişkenine sahip olacağını ve Android 9 işletim sistemi üzerinde çalışacağını gösteriyor. Galaxy A10s ile Samsung, Realme C2 ve Redmi 7A gibi telefonlara rakip olmayı hedefliyor.

KaynakGsmArena
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