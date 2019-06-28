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Samsung Galaxy A10s Yeni Bir Sertifika Aldı

Samsung Galaxy A10s WİFİ sertifikasını da aldı. Yeni telefonlar neler sunacak? İşte Samsung Galaxy A10s hakkında merak edilenler.

By İbrahim Kızılırmak

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Samsung Galaxy A10s

Akıllı telefonları uygun fiyatlı modellerle zenginleştirmeye başlayan Samsung, bu noktada sürekli olarak yeni akıllı telefonlar için tanıtım yapmaya devam ediyor. Samsung’un en iddialı serilerden biri haline getirdiği A serisi için de aynı durumun geçerli olduğunu ekleyelim. Son olarak Samsung Galaxy A10s akıllı telefonlarının yolda olduğunu belirtelim.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy A10s akıllı telefonlarının FCC üzerinden onay aldığı görülüyor. Yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon olmasının yanında bu kez yeni akıllı telefonların Galaxy A serisinin biraz daha iyileştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A10s Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların FCC üzerinden aldığı sertifikada da birçok özelliğinin ortaya çıktığını görmüştük. Bu kez ise WİFİ Alliance üzerinde yeni akıllı telefonlar için bilgilerin geldiğini gördük. Paylaşılan yeni sertifika söz konusu akıllı telefonların daha iyi bir model olacağını da kanıtlamış durumda.

Buna göre yeni seri akıllı telefonlar yine 6.2 inçlik bir ekranla gelecek ya da bu modelin 6.4 inçlik bir erkana sahip olduğunu görmek mümkün olacak.

İşlemci kısmında ise yine Exynos 7884 beklentisinin ortaya çıktığını ve işlemciler için değişikliklerin çok gündemde olmadığını belirtelim. Ayrıca bu modelin ana modelden farklı olarak çift arka kamera kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Samsung Galaxy A10s

Sertifikalarda ortay çıkmış değil ancak daha önce paylaşılan render görsellerinde çift arka kamera ve arka kapak kısmında konumlandırılmış olan parmak izi sensörlerini görmüştük. Yine aynı tasarımın doğrulandığını söylemek gerekiyor.

WİFİ sertifikasının da paylaşılması gösteriyor ki tanıtım için çok uzun süre beklemek gerekmeyecek. Bu modelin tanıtımının da yaz bitmeden yapılması bekleniyor. En azından sertifikalar bunu doğrulamakta. Tanıtım sonrasında Samsung Galaxy A10s için çok daha fazla bilgi paylaşımı yapacağız.

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