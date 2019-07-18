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Samsung Galaxy A10S Yolda! İşte Özellikleri

Samsung, Galaxy A serisine yeni S modeller ekleyerek orta sınıf telefonlarda rekabeti daha da arttıracak...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A10S Yolda! İşte Özellikleri

Samsung Galaxy A serisi, muhtemelen şirketin en iyi başarılarından birisi. Kısmen yavaş başlayan bir gelirin ardından Samsung, yeni orta sınıf cihazlar ile birlikte oldukça geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Daha iyi özellikler ve gelişmiş özellikler ile daha fazla cihaz sunmaya başladı.

Şimdi orta sınıfta birinci sınıf özelliklere sahip bir Galaxy A80 modeline sahibiz. Hatta kısa bir süre sonra amiral gemisi olan Galaxy A90 modeli bile piyasaya sürülecek. Bugün ise Güney Koreli teknoloji devinin, bir geri dönüt yaparak, Galaxy A10 gibi farklı A serisi cihazlarda birkaç yükseltme yapmayı planladığı görülüyor.

Buna göre Galaxy A10s modeli, A10 modelinin yükseltilmiş versiyonu olacak. Önceki modeline kıyasla, teknik özellikler bölümünde yeni gelişmelerle gelecek. Velhasıl, 2GHz’de çalışan bir sekiz çekirdekli işlemci, çift arka kamera kurulumu (13MP + 2MP) ve daha büyük bir 4.000 mAh batarya içerecek. Buna ek olarak, 8MP’lik selfie kamerası bulunacak.

Samsung Galaxy A10S Yolda! İşte Özellikleri

Yeni telefon arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerinde mevcut. Telefon zaten FCC ve Wi-Fi Alliance’tan geçti. Bu nedenle telefonun yakın zamanda tanıtılacağı iddia ediliyor.

Samsung’un, A serisi için S yükseltmeleri hakkında daha fazla bilgi vermiyor. Ama rekabetin her zaman daha fazla ve daha yeni telefonlar üzerine olduğunu varsayarsak, önemli yükseltmeleri elde edebilir.

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