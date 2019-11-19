Samsung Galaxy A11 Teknik Detayları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A11 tasarımı ve teknik özellikleri konusunda yeni detaylar ortaya çıktı. Samsung Galaxy A11 ne zaman tanıtılacak?

Samsung’un yeni akıllı telefon modellerinden biri olması beklenen Samsung Galaxy A11 modeli için detaylar gelmeye devam ediyor. Uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden biri olacağı söylenen yeni modeller için belli başlı detayların ortaya çıktığını da eklemek gerekiyor. Özellikle telefonların teknik kısımda neler sunacağı konusunda önemli bilgiler paylaşılmış durumda.

Samsung Galaxy A11 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon başta tasarım kısmında A serisine canlılık katacak. Telefonun çerçevesiz bir ekran yapısına sahip olduğunu göreceğiz. Yanlarda yer alan tuşlar için de bir düzenleme sunulması beklenen akıllı telefonların çentik alanı kısmında ise su damlası çentik alanı sunduğunu göreceğiz.

Teknik Özellikler

Yeni serinin teknik özellikleri ise bu modelin uygun fiyatlı bir akıllı telefon olacağını gösteriyor. Telefonun içerisinde 8 çekirdekli Exynos 7884 işlemcileri yer alacak. 2 adet 1.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A73 çekirdekleri ve 6 adet 1.35 GHz ARM Cortex A53 çekirdeklerinin bulunacağı işlemci, uygun fiyatlı bir akıllı telefonla karşılaşacağımızı gösteriyor.

Bunun dışında ekran kısmında ise 6.2 inçlik bir panele yer verilecek. 6.2 inçlik panelin çözünürlük değeri 720 X 1520 piksel olacak. IPS LCD özellikli olarak gelecek olan panelde 271 PPi değerinde piksel yoğunluğu bulunacak.

16 MP arka kamerası ve 8 MP değerinde ön kamerasıyla beraber yeni akıllı telefonların 4000 mAh değerinde de bataryaları bulunacak. Hızlı şarj desteğinin de öne çıkacağı Samsung Galaxy A11 akıllı telefonlarının tanıtımı için çok beklemek gerekmeyecek.

Telefon 21 Şubat 2020 tarihinde tanıtılacak. Bu model için sızdırılan fiyatın da 140 dolar olduğunu eklemiş olalım. Tanıtımın ardından diğer detaylar konusunda da bilgi elde edeceğiz.