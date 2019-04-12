Samsung Galaxy A2 Core Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung‘un en yeni giriş seviyesi telefonu olan Samsung Galaxy A2 Core Android Go, son birkaç aydır söylentilerin konusu olmaya başladı. Akıllı telefonun, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy J2 Core modelinin biraz daha yükseltilmiş versiyonu olması bekleniyor.

Galaxy A2 Core’un bazı temel özellikleri geçmiş raporlarda ortaya çıktı. 91mobiles, akıllı telefonun teknik özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Yeni sızıntı, Galaxy A2 Core giriş seviyesindeki akıllı telefonun 141.5×70.9×9.1 mm boyutlarında olacağını gösteriyor.

Akıllı telefon, parlak bir çekiciliği olan plastik arka panele sahip olacak. 960 x 540 pikselin qHD çözünürlüğünü sunan 5 inçlik bir ekran ile donatılacak. En son Android 9 Pie işletim sisteminin Android Go sürümü cihazda önceden yüklenmiş olarak gelecektir.

Telefon, arkaplan uygulamalarını kapatarak ve gereksiz uygulamaları kaldırmaya yardımcı olarak cihazın performansını optimize eden Smart Manager özelliğini de bünyesinde barındırıyor. 1.6 GHz hızında çalışan bir sekiz çekirdekli Exynos 7870 yonga seti tarafından desteklenecek. Ayrıca 1GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy A2 Core’un arka panelinde f/1.9 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel kamera bulunuyor. Telefonun ön panelinde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası var.

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Akıllı telefon 2.600mAh batarya kapasitesine sahip. Fiyatı ise yaklaşık olarak 76 dolar. Koyu Gri, Mavi ve Kırmızı gibi üç renkte satışa sunulacak. Galaxy A2 Core’un piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilgi mevcut değil.