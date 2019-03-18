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Samsung Galaxy A2 Core Özellikleri Onaylandı

By Selin Polat

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Samsung Galaxy A2 Core için daha önceki haberimizde özelliklerine dair bi takım bilgiler vermiştik. Ama şimdi daha güvenilir bilgilere sahibiz. 22 Mart’ta tanıtılacak akıllı telefon FCC sertifikasına kavuştu.

Galaxy A2 Core bir Android Go sürümü telefon olacak. Ekran 4.96” büyüklüğünde ve 141 x 71 mm’lik bir gövdeye yerleştirilmiş. Belgelerden birinde görünen detaylara göre Android Go 8.1 ile satışa sunulacak. Telefon 1GB RAM ve Samsung‘un kendi üretimi olan Exynos 7870 yonga setinde çalışacak.

Özellikle bu model – SM-A260G / DS – LTE bağlantısı olan çift SIM kart destekli bir telefon. Bluetooth LE, Radyo ve 2.4GHz Wi-Fi diğer görünen özellikler arasında.

Galaxy A2 Core, yavaş şarj eden bir microUSB ile birlikte gelecek ve birlikte verilen şarj cihazı 3.5W çıkış sunacak.

KaynakGsmarena
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