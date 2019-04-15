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Samsung Galaxy A2 Core Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Android Pie işletim sistemine sahip olmasına rağmen, bir giriş telefonu olan Samsung Galaxy A2 Core tanıtıldı....

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A2 Core Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Geçen haftalarda ortaya çıkan sızıntıların ardından Samsung, şirketin en son Android Go sürümü akıllı telefonu Samsung Galaxy A2 Core modelini tanıttı. Telefon, geçen yıl piyasay sürülen Galaxy J2 Core (SM-J260) modelinin özellikler bakımından yükseltilmiş bir versiyonudur.

Genel özellikleri arasında 5 inçlik bir qHD ekran, 1 GB RAM ve Exynos 7870 yonga seti bulunuyor. Ayrıca Android 9.0 Pie (Go edition) işletim sistemine sahip. Ön tarafında ve arka tarafında 5 megapiksel birer kamera mevcut. Son olarak 2600mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy A2 Core Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy A2 Core Teknik Özellikleri

  • Ekran: 5 inç (540 x 960 piksel) qHD TFT ekran
    İşlemci: Mali T830 GPU ile 1.6GHz Sekiz Çekirdekli Exynos 7870 işlemci
  • Bellek: 1GB RAM, 16GB depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie (Go edition)
  • Arka Kamera: LED flaşlı 5MP arka kamera, f/1.9 diyafram
  • Selfie Kamerası: 5MP kamera
  • Boyutlar: 141.6 x 71 x 9.1 mm; Ağırlık: 142g
  • Ekstralar: 3.5mm ses girişi, FM Radyo
  • Bağlantı: Çift sim, 4G VoLTE, Wi-Fi s/g, n, Bluetooth 4.2 LE, GPS
  • Batarya: 2600mAh mAh

Samsung Galaxy A2 Core Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Samsung Galaxy A2 Core modeli, Siyah ve Beyaz renklerde geliyor. Kısa bir süre sonrasında çevrimdışı mağazalarda yaklaşık olarak 76 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olarak temin edilebilecek.

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