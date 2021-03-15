Samsung Galaxy A20 İçin Mart 2021 Güncellemesini Sunuyor!

Bilindiği üzere Samsung‘un 2019 yılında giriş seviyesi olarak sunduğu Galaxy A20, kullanıcıların oldukça fazla ilgisini çekmişti. Şirket son zamanlarda değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte şimdi de bu giriş seviyesi olan Galaxy A20 modeline de yeni Mart 2021 güvenlik yamasını göndermeye başladı.

A205XXDXU9BUC4 sürümüyle birlikte gelen güncelleme, 12 saat içerisinde Asya bölgesinde birçok pazara gönderilmiş durumda. Yeni yamanın teknik bir aksaklık olmadığı sürece ilerleyen günlerde Avrupa ve birçok bölgeye ulaşması bekleniyor.

Yeni yamanın içerisinde sadece güvenlik değil aynı zamanda çeşitli uygulama optimzasyonları, hata düzeltmeleri ve sistem iyileştirmeleri yer alıyor. Güncelleme sayesinde cihazın içerisinde meydana gelen birçok güvenlik açığı kapatılmış oldu.

Bununla birlikte Galaxy A20‘nin Android 11 tabanlı yeni One UI 3.1 güncellemesini de alması söylentiler arasında yer alıyor. Sizde bir Galaxy A20 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Samsung‘un önümüzdeki aylarda yeni modelleri için birçok güncelleme sunacağı tahmin ediliyor.