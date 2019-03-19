Samsung Galaxy A20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

2019 yılının en geniş ürün kadrosuna Samsung ev sahipliği yapıyor. Şirket, geçtiğimiz ay Galaxy A10, A30 ve A50‘yi piyasaya sürmüştü. Bugün ise nihayet orta sınıf bir akıllı telefon olan Galaxy A20‘yi Rusya’da duyurdu.

Akıllı telefon 6.4 inç HD+ Infinity-V Süper AMOLED ekrana sahip. 3GB RAM ile eşleştirilen Exynos 7884 sekiz çekirdekli işlemci ile donatılmıştır. Kutudan ise Samsung One UI ile Android 9.0 (Pie) önceden yüklenmiş olarak çıkacak.

Söz konusu kameralar olduğunda ise arka tarafında 5 megapiksel ikincil kameranın yanında 13 megapiksellik ana kamera yer alıyor. Ön tarafında da 8 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy A10 modelinden farklı olarak, arka tarafında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ayrıca Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinde bulunan 4.000mAh‘lık oldukça büyük bir batarya ile geliyor.

Samsung Galaxy A20 Özellikleri

6.4 inç (1560 × 720 piksel) HD+ Süper AMOLED Infinity-V ekran

Sekiz Çekirdekli Exynos 7884 (Çift 1,6 GHz + Hexa 1.35 GHz) işlemci

3GB RAM, 32GB Depolama, microSD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir

Samsung One UI ile Android 9.0 (Pie)

Çift sim

LED flaşlı f / 1.9 diyaframa sahip 13MP ana kamera, f/2.2 diyafram ile 5MP ikincil kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP selfie kamerası

Parmak izi sensörü

Boyut: 158.4 x 74.7 x 7.8mm

3.5mm ses girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 s/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

4.000mAh batarya

Samsung Galaxy A20 Fiyatı

Samsung Galaxy A20 cep telefonunun fiyatı 217 dolar. Kısa bir süre sonra Rusya’da satışa sunulacak. Ancak ilerleyen zamanlarda farklı ülke pazarlarına da girecek.