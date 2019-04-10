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Samsung Galaxy A20e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A20'nin küçük ikizi sayılabilecek Galaxy A20e modeli tanıtıldı....

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A20e Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung‘un bugün düzenlediği “A Galaxy Event” etkinliği uzun süredir dikkatleri üzerine çeken Galaxy A serisi telefonların tanıtılması ile sonuçlandı. Galaxy A80 modelinden sonra en çok dikkatleri üzerine çeken telefon ise Galaxy A20e oldu.

Galaxy A20 telefonunun minik bir ikizi diyebiliriz, yeni Galaxy A20e modeline. 6.4inçlik Süper AMOLED ekrandan uzaklaşarak, bunun yerine 5.8inçlik LCD ekran ile geliyor. Ancak çözünürlük her iki telefonda da aynı, 720×1.560 pikseldir. Infinity V çentiği, 8MP selfie kamerasıyla aynı kalıyor.

Arka tarafında ise 5MP ultra geniş modül ile birlikte daha büyük modelle eşleşen 13MP ana kamera olan çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca arkasında bir parmak izi okuyucusu da var.

Samsung Galaxy A20e, 512GB’a kadar genişetilebilen microSD kartını destekliyor. Bellek çeşidi olarak 3GB RAM ve 32GB depolama özellikli. Ayrıca Exynos 7884 yonga seti tarafından destekleniyor.

Telefonun daha küçük olması nedeniyle, batarya kapasitesi 3.000mAh‘a düşüyor. Ancak 15W’lık hızlı şarj sayesinde %100 olarak doldurmak son derece hızlı olabilir.

Samsung Galaxy A20e Siyah ve Beyaz olarak satışa sunulacak. Ancak şirket fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgiyi doğrulanmadı.

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