Samsung Galaxy A20s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A20s tanıtımı yapıldı. Samsung Galaxy A20s nasıl özelliklerle geliyor? Telefonların özellikleri ve fiyatı konusunda merak edilenler.

Uygun fiyatlı “A” serisi akıllı telefonlarını tanıtan Samsung, bu alanda yeni modelleri sunmaya devam ediyor. Markanın son akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A20s oldu.

Kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Samsung Galaxy A20s modelinin nasıl sisteme sahip olduğu konusunda önemli detaylar açıklandı. Tanıtımı yapılan yeni akıllı telefonların orta segment serilere dahil olduğunu belirtelim. Hemen Yeni modeller için detayları ele alalım. Bakalım Samsung Galaxy A20s neler sunuyor?

Samsung Galaxy A20s Tasarımı

Bu modelin tasarımı biraz daha zenginleştirilmiş. Arka kapak kısmında bir renk oynaması yapılmış. Dalgalı renk sistemi sunuluyor. Bu noktada köşeye konumlandırılmış olan üst üste sıralı 3 arka kamera kullanıldığını görüyoruz.

Üst üste sıralı olan 3 arka kameranın hemen altında bir flaş ışığı bulunuyor olacak. Bunun yanında ortalanmış bir parmak izi sensörüne yer verilecek. Ortalanmış olan parmak izi sensörünün hemen altında Samsung logosu yerini koruyacak.

Telefonların ön kısımda ise çentik alanı kullanımı devam ediyor olacak. Ön kısımda su damlası şeklinde bir çentik alanı göreceğiz. Açıkçası bu alanın ana modelle birebir boyutlara sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Teknik Özelliklerimiz Neler?

Samsung Galaxy A20s akıllı telefonlarının teknik özellikleri kısmında orta segment bir seri görüyoruz. Ekran kısmında 6.5 inç gibi geniş bir ekran boyutuna yer veriliyor. Çözünürlük değeri olarak ise 720 X 1560 piksel değerinin kullanıldığı görülmekte. Telefonların TFT ekrana sahip olması da fiyatı aşağı çeken detaylar arasında.

İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman yine fiyatı aşağı çekecek olan bir detay karşımıza çıkıyor. Snapdragon 450 serisi işlemcilere yer verilmiş ve bu sayede 1.8 GHz hız sunuluyor. 3 ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM miktarı sunulan Samsung Galaxy A20s modelinin, 32 GB ve 64 GB depolama alanı seçenekleri var.

Son olarak kameralardan da söz edelim. Kamera kısmında 13 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı bulunan bir ana arka kamera kullanılıyor. Ek olarak 8 MP ultra geniş açılı bir kamera ve 5 MP değerinde derinlik sensörü kamerası görüyoruz. Ön kısımda 8 MP tek arka kamera seçeneği değişmiyor.

Bu özellikleri ve 15 Watt hızlı şarj ile gelecek olan telefonun fiyatı ile çıkış tarihi açıklanmadı.