Samsung Galaxy A22 5G, Geekbench’te Göründü!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni A serisi cihazları ile birlikte akıllı telefon pazarındaki payını daha fazla güçlendirmeyi planlıyor. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz ay yeni orta segment Galaxy A52, A72 cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bundan önce de Galaxy A32 gibi bütçe dostu A serisi telefonunu da satışa çıkarmıştı. Bugün ise bu cihazlardan bir tanesi olan A22‘nin 5G versiyonlu modelinin Geekbench sonuçları ortaya çıktı.

Cihazın ilk render görüntüleri birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Render görüntülerine baktığımızda cihazın ön tarafının Galaxy A32‘ye benzediği ancak arka tarafındaki kare şeklindeki kamera modülü ile farklılığını ortaya koymuştu. Ayrıca cihazın alt tarafında yer alan USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi A32 ile aynı durumda. Cihazın Galaxy A32‘den ayrılan bir diğer noktası ise yan tarafa gömülmüş parmak izi okuyucusu oluyor. A32‘de parmak izi okuyucusu OLED ekrana gömülü şekilde geliyor.







Render ve tasarımdan Geekbench‘e döndüğümüzde ise, cihaz SM-A226B model numarasına sahip. Bununla birlikte Android 11 ile çalışan cihazın, MediaTek‘in Dimensity 700 (MT6833V / NZA model numarası) yonga setini kullandığını görüyoruz. Cihazın içerisinde aynı zamanda 6 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Yeni Galaxy A22 5G‘nin tek çekirdekli test puanı 562, çoklu çekirdek puanı ise 1.765 olarak görünüyor.

Bunlara ek olarak cihazın daha önceki sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle; 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera modülü cihazın arka tarafında yer alıyor. Ön tarafta ise Infinity-V LCD bir ekran ve 13 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Şuan için cihazın özellikleri bunlarla sınırlı durumda ancak telefonun Haziran ayında resmi olarak tanıtılıp 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.