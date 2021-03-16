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Samsung Galaxy A22’nin Kamera Detayları Sızdırıldı!

Samsung'un önümüzdeki günlerde yapacağı bir etkinlikte yeni A serisi cihazlarını tanıtması bekleniyor. İşte bugün bu seriden olan Galaxy A22'nin kamera bilgileri ortaya çıktı...

Yunus Emre Çakır

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Galaxy A22

Kore’li dev Samsung, üst düzey özelliklere sahip Galaxy S21 serisinden sonra artık yeni orta segment ve giriş seviyesi A serisi cihazlarını tanıtmak için hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki ünlerde yapacağı bir teknoloji etkinliğinde ortaya çıkacak olan A serisi cihazlarından bir tanesi olan Galaxy A22‘nin bugün kamera detayları sızdırıldı.

Yeni Galaxy A22‘nin arka tarafında dörtlü bir kamera modülünün olacağı ortaya çıktı. Samsung‘un bu yeni modeliyle birlikte Hindistan gibi birçok Asya bölgesi pazarını hedef aldığı dile getiriliyor.

TheElec tarafından sızdırılan bilgilere göre cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alacak. Galaxy A22‘nin ön tarafında ise 13 Megapiksel selfie kamera bulunacak.

Samsung Galaxy A22

Telefonun arka tarafında yer alan sensörlerin hepsi Samsung Electro-Mechanics, ön taraftaki sensör ise CoAsia tarafından üretildiği söyleniyor. Samsung Electro-Mechanics aynı zamanda yeni Galaxy A52 ve A72‘nin de sensörlerini de üretecek.

Bunun dışında yeni Galaxy A22‘nin hem 4G (SM-A225F) hem de 5G (SM-A226B) versiyonları olacak. 5G versiyonunun içerisinde MediaTek Dimensity 700 yonga seti yer alacak. 4G versiyonunun işlemcisi şuan için henüz belli olmasa da daha düşük bir yonga setinin olacağı tahmin ediliyor.

Her iki versiyonda gri, açık yeşil, mor ve beyaz renk seçeneklerine sahip. 279 euro fiyat etiketiyle satışa çıkması beklenen yeni Galaxy A22‘nin henüz Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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