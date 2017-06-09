Samsung Galaxy A3 (2016), Nougat güncellemesini almaya başladı

Samsung, Galaxy A3 (2016) akıllı telefonuna yeni bir güncelleme göndermeye başladı. Güncelleme 950 MB civarında Android Nougat’ı (sürüm 7.0) beraberinde getiriyor. Şu anda, Almanya’daki birimler güncelleme alıyor, ancak diğer bölgeler de yakında bu güncellemeyi almalı.

OTA yayınları genellikle olduğu gibi, güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Akıllı telefonunuzun Ayarlar / Güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Türkiye’ye de gelmesi yakındır hatta gelmiş bile olabilir. Bu nedenle güncellemeyi manuel olarak sık sık denemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii bu güncellemeyi kurmaya çok istekli iseniz.

Samsung Galaxy A3 (2016) Nougat güncellemesi hakkında daha detaylı bilgiyi gün içerisinde aktarmaya çalışacağız.