Samsung, Galaxy A5 (2016) ve A3 (2016) cep telefonlarını etkileyen “IMS Hizmeti Durduruldu” hatasını düzelten küçük bir yazılım güncellemesi yayınladı.

İkinci cihazda yama bir bonus ile geliyor ve görünüşe göre Samsung, cihazın % 85’inden fazlasını şarj etmesini engelleyecek başka bir hatayı da düzeltti. Bu rahatsız edici sorunun, daha önce yaz aylarında yayımlanan Galaxy A3 (2016) ‘nun Nougat güncellemesi tarafından kaynaklandığı bildirildi.

Dikkat etmeniz gereken yapı numarası A310FXXU3CQI8‘dir ve Galaxy A3 (2016) birimlerine henüz ulaşmadıysa yakında gelecektir. Siz yinede telefonunuzun ayarlar sayfasına gidip güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.