Samsung Galaxy A3 (2017) İnceleme

Samsung Galaxy A3‘ün (2017) çok güzel olduğunu düşünüyoruz ve bu size garip geliyor olabilir. Bu cihaz, iPhone 7’den daha küçük ve birkaç premium Android işletim sistemine sahip telefondan daha akıllı. Samsung Galaxy A3 (2017)’yi sizler için inceledik.

Öncelikle söylemeliyim ki üstteki resimde de görebileceğiniz akıllı telefonun rengi çok hoş. Gece siyahı görünümünde. Telefonun önde gelen özelliklerine gelecek olursak: Önde, Süper AMOLED ekranı, Siyah Çerçeve ile neredeyse birleşiyor. Oldukça başarılı bir tasarım olduğunu çok net söyleyebiliriz.

Genel tasarımı aslında Galaxy S7‘ye çok benziyor. Galaxy A3 (2017) daha küçük bir S7 gibi olmuş desek yeridir. Arka yüzdeki Gorilla Camı eğimli kenarlara sahipken arka taraftaki kamera daha iyice kavisli.

Telefonun gövdesi, çoğu rakibinden daha küçük ve 4.7 ” ekrana sahip. Dar olması ve yaklaşık aynı ağırlığa sahip olmasıyla da Galaxy S7‘ye benzettiğimizi yineleyelim. Bu cihaz su geçirmezdir ve daha yüksek bir dereceye sahiptir (IP68, böylece daha derinlere inebilirsiniz). Ekran boyutu da aynı iPhone 7 ile benzerdir. (720p çözünürlüğü nedeniyle piksel yoğunluğu da aynıdır).

Home tuşu aynı zamanda Samsung Pay’ı (NFC veya MST, Magnetic Secure Transmission) etkinleştiren bir parmak izi okuyucusudur. Samsung, gözünü iPhone kullanıcılarına dikmiş durumda. Fiyat politikası ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda tercih sebebi olabilir.

Telefonun 2 kötü tarafı var diye düşünüyorum. Birincisi, 1080p videoya eklenen 13MP kamera. Objektif net parlak bir açıklığa (f/1.9) sahip ancak OIS yok. 8MP/1080p selfie kamera, iPhone standardına çok daha yakın.

İkincisi – TouchWiz ile Android 6.0 biraz eski kalıyor. 2017 modellerinin Android’in 2015 sürümü ile piyasaya sürülmesini istemenin çok fazla olmadığını düşünüyorum, sizce de öyle değil mi? Telefon, Galaxy J7 (2016) ‘da iyi bir pil ömrü sunan ancak inanılmaz bir performans sunmayan Exynos 7870 Octa yonga setiyle (14nm üzerine kurulu) destekleniyor.

Sektörde birinci sınıf tasarımı olan uygun fiyatlı, orta segment akıllı telefon kıtlığı var. 330 euro fiyat etiketine sahip Samsung Galaxy A3 (2017), bir iPhone 7’nin maliyetinin yarısından daha az ancak ilk kez orta segment bir telefonun, neredeyse iyi olduğu konusunda bir fikre kapıldık.

Peki siz Galaxy A3 2017 modeli için ne düşünüyorsunuz ?