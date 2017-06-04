Samsung Galaxy A3 2017 inceleme

Samsung Galaxy A3 2017, S7’nin şık tasarımına ve su yalıtımına ve öncekine kıyasla çok sayıda güncellemeye kavuşuyor. 2017 model yeni Galaxy A3’ü detaylı inceledik.

Samsung, A3, A5 ve A7‘yi kapsayan 2017 için A serisi telefonlarını güncelledi. En çok satan, Samsung 7 gibi 4.7 inç ekranı olan üç modelin en küçük versiyonu A3’tür. Yeni Samsung Galaxy A3‘ü öncekiler, rakipler ve daha büyük kardeşler ile nasıl karşılaştırdığımızı keşfediyoruz. Satın alıp almamanıza karar vermenize yardımcı olmak istiyoruz. Tam Samsung Galaxy A3 incelemesi için okumaya devam edin.

Ayrıca bkz: Galaxy A5 2017 inceleme

Samsung Galaxy A3 2017 Fiyatı

Yeni Samsung Galaxy A3 şu an 1.200 TL fiyatla satın alınabiliyor. Daha büyük muadilleri olan A5 ve A7, sırasıyla 1.600 TL ve 2.000 TL fiyatla satılıyor.

Galaxy A3’ün özelliklerini ve performansını daha düşük fiyat etiketi ile karşılamaya yaklaşan rakiplerimiz var, bunlardan bazılarını daha sonra bu incelemede tartışacağız ancak bir Samsung telefona takılıysanız, bunun galiba özellikle iyi görünümlü tasarımını düşündüğünüzde iyi bir seçenek.

Artı, A3 fiyatının oldukça hızlı bir şekilde düştüğünü biliyoruz, bu yüzden aynı özellikleri olan rakiplerden bir adım önde olacağını unutmayın.

Samsung Galaxy A3 2017 Tasarım

Yeni A3 ve daha büyük kardeşleri hakkında bize ilk gelen şey, elinde son derece rahat hissettiren hafif kavisli sırtları ve yuvarlatılmış kenarları sayesinde Samsung’un amiral gemisi Galaxy S7‘ye benzeyen tasarımı.

Parlak sırtın en büyük taraftarı değiliz, çünkü yakında parmak izleri ile kaplanacak, ancak açık renkler bu renkleri oldukça iyi saklamaya eğilimli, bu yüzden sizi rahatsız eden bir şeyse, siyah modelden kaçınmanızı öneriyoruz. İncelediğimiz modelden altın çıktı ve parmak izlerini saklamanın çok başarılı olduğunu gördük. Ayrıca mavi bir model ve Carphone Ambarı özel Şeftali Bulutu seçeneği de var.

Galaxy A3, bu son güncellemede aslında kalınlığı arttırdı. Geçen yılın modeli 7.3 mm ve bu yılın modeli 7.9 mm. Gerçi çok farketmediğiniz küçük bir fark ama 7.9mm’lik alanın yeterince ince olabileceğini düşünüyoruz.

Bu fazladan kalınlık, kısmen, küçük batarya darbesinin ve bu sene A3 için yeni olan bir parmak izi sensörünün eklenmesinden kaynaklanabilir.

Samsung ayrıca, telefonun hoparlörünü geçen yılın sırtından aşağıya doğru hareket ettikten sonra cihazın altından sağa taşıdı. Bu kez fikriniz, konuşmacı konumunun, oyunu oynarken veya video izlerken gözünüzü kapamayacağınız anlamına gelmesi ve mükemmel bir şekilde çalışması demek. Harika bir hamle.

A3’ün tasarımı ve yapımı ile ilgili en heyecan verici şeylerden biri, bizim gibi beceriksiz kişiler için gerçek bir nimet olan Samsung Galaxy S7 gibi yeni IP68 su geçirmez derecelendirmesidir. Bu derecelendirme, A3’ü 30 dakika boyunca 1.5 metreye kadar suya dayanıklı hale getirir; bu nedenle, yeterince cesur hissettiğinizde tatil günlerinde havuza götürebilirsiniz.

Galaxy A3’ün 4.7 inç ekran boyutuna gelince bizim için tatlı noktaya vuruyor. Çoğu amiral gemisi telefonunun bu günlerde 5 inç veya daha büyük bir ekranı var, ancak 4.7 inç ekran boyutunun taşınabilirliğini tercih ediyoruz ve kullanışlı, oyun ve videolar için keyifli ve elinde rahat bir uyum sağlamak arasında iyi bir denge buluyoruz.

Ekranın kendisi, Samsung’un, kenarlarındaki hafif kavis nedeniyle 2.5D olarak tanımladığı HD Super AMOLED ekran. Canlı, hafifçe doymamış renkleri ve mükemmel kontrast sayesinde AMOLED ekran teknolojisi en sevdiğimiz ekran. Bu ekran, geçen yılın modellerinden bu yana değişmedi ve halen 1280×720 piksel çözünürlükte HD seviyesinde ancak daha küçük ekran boyutu nedeniyle 312ppi’lık bir piksel yoğunluğu sunuyor. Çoğu kullanıcı için yeterince keskin olacak, ancak Full HD (1920×1080 piksel) ekrana sahip yaklaşmakta olan Moto G5 de dahil olmak üzere daha iyi ekranlar sunan daha düşük fiyat etiketli telefonların bulunduğunu belirtmek isteriz.

Samsung Galaxy A3 2017 Özellikleri ve donanım

Bu ekranın altında 1.6GHz Exynos 7870 sekiz çekirdekli işlemcisi de dahil olmak üzere A3’e güç sağlayan teknoloji var. Bu, geçen yılın modelinde 1.5GHz Exynos 7578 dört çekirdekli işlemciye göre bir gelişme ve 2GB RAM ile 1.5 GB RAM üzerinde eşleştirilmiş.

Kamera da dahil olmak üzere uygulamayı açtığınızda bile telefonu duyarlı ve hızlı bulduk, ancak orta sınıf işlemcilerle Samsung ve önceki telefonlardan edindiğiniz A serisi telefon deneyiminden biliyoruz ki, yemeğe başladıktan sonra biraz yavaşlayacak.(Depolamadan dolayı)

A3’ü karşılaştırma testlerinde rakipleriyle nasıl karşılaştırdığımızı öğrenmek için devam ediniz. Çok çekirdekli Geekbench 4 performans testinde Honor 6X benzeri puanlara benzer 3297 puan verdiğini tespit ettik. Amiral gemisi rakiplerine kıyasla çok daha düşük (ve dolayısıyla daha yavaş ve daha az güçlü), ancak bu beklenen bir şey.

GFX grafik testlerinde A3, 2016 selefine benzer şekilde, T-Rex ekran testi için 19fps ve Manhattan testi için 10fps ile puan aldı. Honor 6X’e çok benzer.

A3’te 16GB’lık dahili bellek var, ancak şu anda microSD kart yuvası sayesinde 256GB’a kadar kapasite de eklenebilir; bu da geçen yılın 128GB’lık maksimum değerine göre bir gelişme kaydediyor. Muhtemelen o kadar fazla ihtiyacınız olmayacaktır, ancak çoğu kullanıcı, telefona bir miktar küçük bir microSD kartı eklemek isteyecektir, çünkü önceden kurulmuş tüm uygulamalar hesaba katıldığında çok daha az alan kalmıştır.

Bağlantı açısından, A3 artık Samsung’un Note 7 gibi USB-C ile ücret geliyor. USB-C, yakında mevcut MicroUSB‘den ziyade tüm telefonların normu olacak, ancak ilk başa çıkmak için biraz can sıkıcı geçiş dönemi olduğu anlamına geliyor. Çünkü yeni kablolara ve aksesuarlarınız için de yeni adaptörlere çok alışmalısınız.

Batarya, önceki modelin biraz üzerinde geliyor, 2,300mAh yerine 2,350mAh. Hala çıkarılabilir değildir, ancak hızlı şarj sunar. Pilin bir şarjla bir günden fazla süreceğini tespit ettik.

Yeni A3 ayrıca NFC, 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2 ve GPS özelliklerine sahiptir.

Samsung Galaxy A3‘ün arka kamerası, geçen yılki modelle elde ettiğimiz bir LED flaşı olan 13Mp f/1.9 açıklığa sahip. Otomatik netleme var, ancak yine de optik görüntü sabitleme yok, bu da en iyi çekimi yapmak için elinizi sabit tutmanız gerekeceği anlamına geliyor.

Kamera tarafında çok büyülenmedik (yukarıdaki bazı test çekimlerine bir göz atın) ve bazen net bir fotoğraf çekmek için iki veya üç resim çektiğimizi, ancak genel olarak oldukça keskin olduklarını ve gerçekçi renkler sunduklarını gördük. Pro, Panorama, Sürekli Çekim, HDR, Gece ve daha fazlası gibi çok çeşitli çekim modlarının yanı sıra Instagram benzeri filtreler de var.

Önemli kamera gelişimi, öndeki kameraya geliyor ve şimdi 5Mp’den ziyade 8Mp’dir.

Videoya gelince, A3 1080p video’yu 30 fps’de kaydedebiliyor.

Yeni A3 artık Samsung’un TouchWiz arayüzü ile Android 6.0.1 Marshmallow sunuyor fakat özellikle dikkat çekici bir şey yok ve Samsung’un Multi-Window View, Pop-Up Pencere modları ve benzeri amiral gemisi modellerinde bulamadığınız eksik özellikler var.

Aşağıdaki tabloda Galaxy A3 2017 ile Galaxy A5 2017 özelliklerini kıyasladık.

Tasarım Bilgileri Boyutları 135.4 x 66.2 x 7.9 mm 146.1 x 71.4 x 7.9 mm Ağırlığı 135 gr 157 gr Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Ekran Boyutu 4.7″ 5.2″ Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel Multitouch Var Var Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu Parmak İzi Okuyucu Var Var Suya/Toza Dayanıklılık Var Var Ekran/Gövde Oranı 67.9% 71.5% Piksel Yoğunluğu 312 PPI 424 PPI

Kamera Özellikleri Ön Kamera 8 MP, f/1.9 16 MP, f/1.9, 1080p Arka Kamera 13 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, LED flaş 16 MP, f/1.9, OIS, Otomatik odaklama, LED flaş Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri Anakart Exynos 7870 Octa Exynos 7880 Octa İşlemci 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53 Grafik İşlemcisi Mali-T830 Mali-T830MP2 Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM Sensörler İvmeölçer, Barometre, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü NFC Var Var GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS Radyo Var Var Batarya 2350 mAh 3000 mAh Bekleme Süresi Konuşma Süresi Sar Değeri 0.35 W/kg (kafa) – 1.38 W/kg (vücut) 0.52 W/kg (kafa) – 1.39 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri 3.5mm kulaklık girişi Var Var Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar microSD, 256 GB’a kadar Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, EDR, LE 4G / 4.5G Var Var Usb Bağlantısı Type-C Type-C

Genel Bilgiler Editör Puanı 0 0 Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 23 Ocak 2017 Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri Liste ANT + desteği

DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici ANT + desteği

DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici

Özet

Genel olarak, 2017 için A3’ün iyileştirmeleri oldukça önemli ve bu hoş boyutlu, makul fiyatlı telefonu, Galaxy S7 fikrinden hoşlananlar için daha cazip hale getiriyor. Su geçirmez ve parmak izi algılayıcısı hem pratik hem de kullanışlıdır ve iyi görünümlü tasarım, bu telefonun birçok amiral gemisi telefonunun yarısı kadar bir fiyat etiketine sahip olduğunu unutmayı kolaylaştırır.

Diğer markalara bakmaya istekli iseniz, alternatifleriniz var demektir ve paradan tasarruf sağlamak için daha fazla çaba harcayacağınıza şaşırabilirsiniz. Samsung Galaxy A3‘ü satın almadan önce Moto G5 ve Nokia’nın yeni telefonlarını kontrol etmenizi öneririz.