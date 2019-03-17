Samsung Galaxy A30 İncelemesi

Samsung Galaxy A30 incelemesi, bir orta sınıf akıllı telefonun özelliklerine derinlemesine bakmanıza olanak sağlayacak. Samsung, 2019 yılına oldukça hızlı bir giriş yaptı, birçok akıllı telefonu duyurdu. Amiral gemisinden bütçe telefonlarına kadar büyük bir seçenek var.

Son birkaç haftada Samsung, 2000 TL ile 2999 TL arasındaki fiyat segmentini toplam 5 farklı M serisi ve A serisi telefon piyasaya sürdü. Her biri olduça fazla özelliğe ve bellek sürümlerine sahip.

Kısacası kesinlikle burada seçim şansı yok, Çünkü tüm bütçeler için bir telefon bulmak mümkün. A serisi telefonlar, bu serilerin en üstün ürünü ve AMOLED ekranların, seçkin tasarımın ve Android Pie tabanlı yeni One UI‘nin avantajını içeriyor.

Bunların hepsi uygun bir telefonda olması gerçekten harika bir özellik ve Galaxy A30 da, Samsung’un en uygun fiyatlı telefonu. Peki, Galaxy A30, satın almanız gereken telefon mu? Redmi Note 7 Pro‘dan daha mı iyi? Bunu, Galaxy A30 incelememizde detaylı olarak tartışalım.

Samsung Galaxy A30 Teknik Özellikleri

Ekran 6.4 FHD+ Infinity-U ekran, 1920 x 1080 pixels İşlemci 2.2Ghz sekiz çekirdekli Exynos 7904 yonga seti RAM 4GB Dahili Depolama 32GB/64GB, Özel kart yuvası (512 GB’a kadar genişletilebilir) İşletim Sistemi Android 9 Pie tabanlı One UI Arka Kamera 16MP (f1.7) + 5MP (f2.2, Geniş Açıllı) Selfie Kamerası 16MP Parmak izi sensörü Arkada Batarya 4000mAh, hızlı şarj desteği Fiyat 4GB RAM + 64GB depolama– 2299.00 TL

Kutu içerisinde gelen ürünler arasında Samsung, biraz daha cömert davranıyor. Şarj adaptörü, USB Type-C bağlantı kablosu, Kulaklık, Ejeksiyon Pimi ve Yumuşak bir silikon koruma kılıfı geliyor.

Samsung Galaxy A30 Tasarım Özellikleri

Yapı kalitesi söz konusu olduğuda Galaxy A30’u elinize alır almaz, tasarımı ve kalitesi ile olumlu bir etki bırakır. Yapı kalitesinin oldukça iyi olması rekabette üstünlüğü olmasına olanak sağlıyor. Oldukça hoş ve kelimenin tam anlamıyla tüy gibi hafif hissediyor.

Tasarım konusunda kısmen Galaxy A50 modeline benzer. Samsung’un cam kaplaması olarak adlandırdığı şey, kullanılan malzeme polikarbonat olsa bile, telefon gerçekten üstün hissediyor.

Ayrıca birçok kullanıcı Redmi Note 7 Pro üzerinde bulunan, gerçek camla bunu karıştırabilecek derecede iyidir. Ayrıca gradyan arka tasarımı ile harmanlanması gerçekten işe yarıyor ve A30 ellerde daha ergonomik ve rahat hissettiriyor.

Tüm yeni Samsung telefonları gibi, Galaxy A30 da bir mono hoparlörün yanına yerleştirilmiş altta USB Tip C bağlantı noktasıyla geliyor. Tasarım açısıdan A30 modelinin A50’den ayıran tek şey bir parmak izi sensörünün yerleştirilmesi.

Galaxy A50 ekran içi bir sensör kullanırken, A30 eski fiziksel parmak izi sensörünü kullanıyor. Ancak özellikle küçük elleriniz varsa, biraz yukarıda olduğu için kullanmanız biraz sıkıntılı olabilir. Her şeyi göz önünde bulundurarak, Galaxy A30 kesinlikle fiyat segmentinde en iyi görünümlü cihazlardan biridir.

Samsung Galaxy A30 Ekran Özellikleri

Söz konusu ekran olduğunda, Galaxy A30 modelinin ön plana çıkan özelliklerinden birisi oluyor. Samsung, bu bütçe telefonu için çözünürlükte köşeleri kesmeden bir Süper AMOLED ekran seçti. 1080 × 2340 piksel çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranıyla 6.4 inç fullHD+ ekrana sahip.

Oldukça canlı renkler elde edersiniz ve çok parlak güneş ışığı altında bile rahatça kullanmanız için yeterince parlak bir ekranı var. Samsung’un doğru yaptığını başka bir şey de HD akışı için Widewine L1 sertifikasını alarak bu telefona eklemek oldu.

Peki bunun size ne yararı olacak? Bu, Galaxy A30’un Netflix, Prime Videos, Hotstar vb. uygulamalardaki HD akışını destekleyeceği ve bu muhteşem ekrandan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanıdığı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A30 Performans Özellikleri

Galaxy A30, performans konusunda Redmi Note 7 Pro ile rekabet edebilir mi? Güney Koreli şirket, kendi Exynos serisi 7 yongasını kullanıyor. Akıllı telefon, 3GB veya 4GB RAM ile eşleştirilen sekiz çekirdekli Exynos 7904 yonga setini beraberinde getiriyor.

Bu, Galaxy M20 (inceleme) ve Galaxy M30’da bulabileceğiniz aynı yonga setidir. Benchmark puanları açısından, Redmi Note 7 Pro’ya yakın bile değildir. Ancak günlük kullanımda herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız.

Bunlarak ek olarak PUBG gibi yüksek kaliteli oyunlar iyi sonuç vermiyor. Cihaz, özellikle Samsung’un yeni One UI‘si sayesinde genel kullanıcı deneyimi açısından açık bir avantaja sahip. Bugün Android’deki en temiz, kullanıcı ve kaynak dostu özel arayüzlerden biri olarak ön plana çıkar.

Menüler ve ayarlar, bu büyük ekranlı telefonları çalıştırırken gerçekten fark yaratan tek elle kullanım için optimize edilmiştir. Android Pie ile, kutudan çıkar çıkmaz Digital Wellbeing desteğini de barındırıyor. Ek olarak kullanımınızı daha iyi bir şekilde izlemek ve kontrol etmek için etkili araçlar elde edersiniz.

Samsung Galaxy A30 Kamera Özellikleri

Samsung Galaxy A30 kamera özellikleri bakımından da oldukça etkileyici özellikleri vardır. Telefon, 16MP birincil sensörlü (f/1.7 diyafram) ve 5MP ultra geniş sensörlü (f/2.2 diyafram) çift kamera kurulumu bulunuyor.

En önemli noktalardan birisi de Samsung’un yeni 2019 modeli olan Galaxy S10 Plus’ın (inceleme) aynı 123 derecelik görüş alanına sahip olması. Selfie sevenler için ön tarafta 16 MP kamera var.

Kamera uygulamasında hemen herşeyi doğrudan bulabileceğiniz, basit bir arayüz mevcut. Arayüz aynı zamanda kullanıcı dostudur. Kamera performansı arttıkça, uygun ışıklandırmada performans göze çarpıyor.

Fotoğraf çekimlerinde, odak hızlı bir şekilde kilitlenir ve deklanşör gecikmesi olmaz. İşte size daha iyi bir fikir verecek birkaç kamera örneği. Aşağıdaki galeriden kamera çekimlerini göz gezdirebilirsiniz.

Samsung Galaxy A30 - Kamera Örnekleri 1 - 5

Samsung Galaxy A30 Batarya Ömrü

Telefon son derece hafif olsa da, Samsung batarya kısmında ödün vermedi. Aslında, büyük bir 4.000mAh batarya ile geliyor. İyi optimize edilmiş yazılım ve donanım sayesinde, iki güne kadar uzun bir batarya ömrüne sahip olabilirsiniz.

2019 yılında Samsung’un genel olarak cihazlarında bir değişiklik olduğu görülüyor ve şimdi her yeni telefonu 15W hızlı şarj cihazıyla gönderiyor. Galaxy A30 ayrıca kutu içinde bir tane de hızlı şarj cihazını da alıyor ve hızlı şarjı destekliyor.

Genel Değerlendirme

2019’da Samsung, orta seviye akıllı telefon dünyasını kökten değiştirdi. Şirket genç tüketicileri memnun etmek için çok çalışıyor ve Galaxy A30 çoğunlukla doğru yönde bir adım atarak devam ediyor. Muhteşem ekranı, çekici tasarımı, Android Pie tabanlı temiz yazılımı ve büyük bir pili ile kendine çekici bir durum yaratıyor.

Öte yandan, ağır koşul performansı ve yoğun oyun oynama durumları, geri kaldığı yerler oluyor. Kullanılan yonga seti, Redmi Note 7 Pro’ya karşı bir performans konusunda cihazı geri bırakıyor.

Kısacası yeni yazılım arayüzü ve geliştirilmiş tasarım, Galaxy A30’u Galaxy M30’dan daha iyi bir seçenek haline getiriyor.