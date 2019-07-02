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Samsung Galaxy A30s Geekbench’te Görüntülendi!

Samsung, Galaxy A serisine yeni telefonlar eklemeye devam ediyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A30 İncelemesi

Samsung‘un, 2019’un ilk yarısında duyurulan akıllı telefon serisi olan Galaxy A’nın yeni üyeleri gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlar yeni cihazların ekleneceğini gösteriyor. daha Bugün ise Geekbench’te SM-A307 model numarası taşıyan yeni bir telefon ortaya çıktı.

Akıllı telefonun Galaxy A30s olarak piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor. SM-A307FN Samsung telefonun Geekbench listesi Exynos 7885 yonga seti tarafından desteklendiğini ortaya koydu. Yonga seti, 3 GB RAM tarafından destekleniyor. Tek çekirdekli testte 1.322 puan aldı ve çok çekirdekli testte 4.116 puan aldı.

Bu yılın başlarında açıklanan Galaxy A30 modelinde SM-A305 model numarası bulunuyor. Geekbench listesi Exynos 7885 yonga seti tarafından desteklendiğini gösteriyordu. Ancak cihaz aslında Exynos 7904 ile birlikte geldi.

Samsung Galaxy A30s Geekbench'te Görüntülendi!

Bundan dolayı Exynos 7904’ün Exynos 7885 olarak adlandırıldığı görülüyor. Geekbench’te görülen A30 modelinde olduğu gibi Exynos 7904 yonga seti yeni cihazda yer alabilir. İddia edilen Galaxy A30s modelinin A30 üzerinde bir tür iyileştirmelerle gelmesi gerekiyor.

Bu nedenle cihaz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için biraz zaman gerekiyor. Galaxy A30 ve Galaxy A40 arasında orta özellikte bir cihaz olabilir. Böylelikle hem A30 modelinin geliştirilmesi, hem de A40 modeinden bazı özellikleri alması muhtemel.

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