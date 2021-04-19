Samsung Galaxy A31, Android 11 Güncellemesini Alıyor!

Bilindiği üzere Samsung‘un geçtiğimiz yılın Mart ayında Android 10 ve One UI 2.1 arayüzü ile satışa çıkardığı Galaxy A31, 2021 yılının Ocak ayında en çok satan ikinci akıllı telefon olmayı başarmıştı. Şirket bu cihazını bugünden itibaren artık Android 11 ve One UI 3.1 sürümüne güncellemeye başlıyor.

Ayrıca bu yeni güncelleme beraberinde bir de Nisan 2021 güvenlik yamasını da içerisinde getiriyor. Eğer bir Galaxy A31 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncelleme A315NKSU1CUD3 sürüm numarasıyla birlikte ilk olarak Güney Kore bölgesindeki kullanıcılara sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen günlerde yazılımsal bir sorun olmazsa güncellemenin küresel pazara dağılması bekleniyor. Nisan 2021 güvenlik yamasıyla birlikte gelen güncelleme 2 GB boyutunda ve içerisinde aynı zamanda Samsung‘un en güncel ve geliştirilmiş One UI 3.1 kullanıcı arayüzünü de barındırıyor.





One UI 3.1 ile birlikte Galaxy A31, yenilenmiş kullanıcı arayüzüne, yeni simge tasarımlarına, bir defalık izinler, uygulama izinleri otomatik sıfırlama, sohbet balonları, bildirim alanındaki konuşmalar bölümü, bildirimler alanında özel medya oynatıcı widget’ı, geliştirilmiş stok uygulamaları, akıllı ev kontrollerine daha kolay erişim, ve paylaşırken GPS konum verilerini görüntülerden kaldırma gibi birçok yeniliğe kavuşuyor.

Güncelleme aynı zamanda daha fazla kilit ekranı widget’ı, geliştirilmiş Dinamik Kilit Ekranı seçenekleri, AoD tasarımları, sesli aramalar için video arka planları ve geliştirilmiş Dijital Denge ve ebeveyn kontrollerini de içeriyor.