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Samsung Galaxy A32 4G Hindistan’da Satışa Çıkıyor!

Samsung, yeni A serisi cihazı olan Galaxy A32 4G'yi resmi olarak Hindistan pazarında satışa çıkarmaya başlıyor. Cihazın ilerleyen günlerde küresel pazara sunulması bekleniyor. İşte yeni A32'nin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy A32 4G

Kore’li dev Samsung, üst düzey serisi olan Galaxy S21‘den sonra şimdi yeni A serisi cihazlarını sunmaya başlıyor. Şirketin şu sıralar Galaxy A52 ve A72 üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak bugün ortaya yeni bir haber çıktı ve şirket Galaxy A32 4G modelini Hindistan pazarında satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

5 Mart tarihinde resmi olarak satışa çıkacak olan yeni Galaxy A32, 300 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Şuan için şirket bu yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı konusunda resmi bir bilgi paylaşmadı ancak önümüzdeki aylarda bu konunun detaylanması bekleniyor. Ayrıca telefon sadece Samsung‘un Hindistan web sitesinde çevrimiçi olarak satışa çıkacak.

Galaxy A32 4G, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Bununla birlikte cihaz Siyah, Beyaz, Mavi ve Menekşe renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy A32 içerisinde, Helio G80 yonga seti ve Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini barındırıyor. Cihazın ön tarafında 20 Megapiksel selfie kamera ve çentik altında biyometrik kimlik doğrulama sensörü yer alıyor.

6.4 inç FullHD +, 90 Hz Süper AMOLED bir ekran ile gelen cihaz, 15 W şarj desteği olan 5.000 mAh bir batarya kapasitesine sahip durumda. 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası telefonun diğer özellikleri arasında bulunuyor. Yeni modelin arka tarafında bakacak olursak eğer, 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro + 5 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera modülünün olduğunu görüyoruz.

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