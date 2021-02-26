Samsung Galaxy A32 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Samsung, Samsung Galaxy A32 4G‘yi piyasaya sürdü. Galaxy A32 4G‘nin tüm özellikleri artık resmi olarak onaylanmış olsa da, henüz fiyatı ve kullanılabilirliği bilinmiyor.

Samsung Galaxy A32 4G

Samsung Galaxy A32 4G, 158.9 x 73.6 x 8.4mm boyutunda ve 184 gram ağırlığında. Cihaz, Infinity-U çentik tasarımına sahip 6,4 inç S-AMOLED ekrana paneliyle geliyor. Full HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını destekliyor. Bu sayede Galaxy A32, markanın 90Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefonu olmayı başarıyor. AMOLED ekran, bir parmak izi tarayıcısı ile entegre edilmiş.

Galaxy A32, 20 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Cihazın arkaya monte edilen kamera modülünde 64 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens, 5 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Galaxy A32 4G, 2.0GHz hızında çalışan, belirtilmemiş bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Söylentiler, cihazın Helio G85 yonga setine sahip olduğunu iddia etse de, henüz resmi bir onay bulunmuyor. Telefon 4 GB, 6 GBB ve 8 GB gibi birden fazla RAM seçeneğiyle geliyor. 64 GB ve 128 GB gibi iki depolama seçeneği sunuyor. Cihaz, ek depolama için bir microSD kart girişine de sahip.

Samsung Galaxy A32 4G

Galaxy A32 4G‘nin 5.000 mAh bataryası, 15W şarj desteği ile donatılmış. Telefon Siyah, Beyaz, Mavi ve Menekşe olmak üzere dört renk seçeneği benimsiyor. Görüldüğü üzere Galaxy A32’nin 4G ve 5G versiyonları sadece işlemci bölümünde farklılık göstermiyor. Telefonun 5G modeli, HD + çözünürlüğü ve 60Hz yenileme hızını destekleyen daha büyük bir 6,5 inç LCD ekrana sahip.

Aynı zamanda, 48 megapiksellik farklı bir ana kameraya bulunduruyor. 13 megapiksellik bir ön kamera ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı sunuyor.