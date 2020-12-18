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Samsung Galaxy A32 5G Geekbench’te Görüntülendi!

Samsung Galaxy A32, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Telefonun Dimensity işlemciye ve Android 11 işletim sistemine sahip olması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy A32 5G

Samsung’un yakında piyasaya çıkacak Galaxy A32 5G akıllı telefonu, bugün Geekbench karşılaştırma platformunda ortaya çıktı. Akıllı telefonda hangi işlemcinin bulunacağı d açıklandı. Bu ayın başında ortaya çıkan sızıntılardan sonra A32 5G’deki ikinci büyük sızıntı oldu.

Galaxy A32 5G, kıyaslama platformunda SM-A326G model numarasıyla ortaya çıktı. Liste telefonun, MediaTek‘in MT6853V yonga işlemciyle destekleneceğini gösteriyor. Bu işlemci, Oppo A53 5G, Oppo K7x, Oppo A72 , Vivo Y52s, Vivo Y73s, Realme V5, Realme V3, Huawei Enjoy 20 ve gibi birkaç düşük bütçeli 5G telefona güç veren Dimensity 720 gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A32 5G

Ayrıca telefonda Android 11 isletim sistemi ve 4 GB RAM’in olduğu da söyleniyor. Galaxy a32 5G, Geekbench 5’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 478 ve 1595 puan almayı başardı.

Dün Galaxy A32 5G, Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikasyon platformunun veritabanında görüldü. Liste telefonun yalnızca 5G desteği, NFC ve 15W şarj gibi birkaç ayrıntısını doğruladı. Önceki raporlar, telefonun arkasında 48 megapiksel bir ana kamera bulunduğunu ve 5.000 mAh bataryaya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Telefonun CAD görüntüsü ise, oldukça kalın bir çene ile su damlası çentikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Galaxy A32’nin 6.5 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Telefonun cam benzeri polikarbonat arka yüzünde, benzersiz bir şekilde tasarlanmış üçlü kamera sistemi bulunuyor.

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KaynakTwitter

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