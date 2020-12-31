Samsung Galaxy A32 5G, Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülecek!

Samsung Galaxy A32 5G son zamanlarda fazlasıyla gündeme geliyor. Son raporlar, akıllı telefon hakkında birçok bilgiyi ortaya çıkardı. Bugün de telefon Bluetooth SIG otoritesinin veritabanında göründü. Sertifikalar alındığına göre Galaxy A32 çok yakında raflarda yerini alabilir.

Liste, Galaxy A32 5G’nin SM-A326B, SM-A326_DS ve SM-B326BR_DS gibi model numaralarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Listede bulunan bir diğer bilgi ise telefonda Bluetooth 5.0 desteği olacağını gösteriyor.

Akıllı telefonların Bluetooth SIG otoritesine girdikten yaklaşık bir ay sonra piyasaya sürüldüğü bilinen bir gerçek. Bu nedenle telefonun, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakın tarihli bir rapora göre, bazı pazarların akıllı telefonun sadece 4G sürümüne sahip olabilir.

Samsung Galaxy A32 5G 6.5 inç ekran panelini de beraberinde getirebilir. CAD görüntüleri, telefonun su damlası çentikli bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Galaxy A32’nin Dimensity 720 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Telefonda Android 11 işletim sistemi ve 5.000 mAh pil bulunacak. Cihazın arka kamera kurulumunda 48 megapiksel ana kamera yer alacak. Telefonda 3,5 mm ses jakı bulunabilir. Aynı zamanda 367 fiyat etiketiyle piyasada yerini alabilir.