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Samsung Galaxy A32 5G Resmi Olarak Göründü!

Samsung 2021 yılı içerisinde sunmayı planladığı akıllı telefonları gün geçtikçe ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Akıllı telefon pazarının büyük bir payına sahip olan Samsung, 2021 yılında da yerini korumak için çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor. Firma en son Galaxy M02S modelini Hindistan pazarında satışa çıkarmıştı. Yılın ilk satışa çıkan bu akıllı telefon modelinin yanında şirket şimdi ise A32 5G adlı modelini resmi destek sitesine ekledi. Samsung‘un İngiltere, İrlanda web sitelerinde yer alan bilgilere göre A32 5G, SM-A326B model numarasıyla geliyor.

Bu yeni akıllı model hakkında daha fazla bilgi sitede paylaşılmış durumda değil. Ancak ortaya çıkan sızıntılara göre cihazın, MediaTek Dimensity 720 yonga seti, 4 GB RAM, 6.5 inç Infinity-V ekran ile geleceği söyleniyor. Ayrıca USB-C, 15W desteği de bulanacak olan Galaxy A32 5G Android 11 ile sunulacak. Şuan için cihazın ne zaman çıkacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Yeni Galaxy Modelleri Geliyor!

Samsung‘un bu yeni akıllı telefonun yanısıra Hindistan Standartları Bürosu’ndan yeni bilgiler de ortaya çıktı. Bu yeni bilgilere göre şirketin Galaxy A52, Galaxy F62 ve Galaxy A32 4G olmak üzere üç adet daha onaylanmış ürünü bulunuyor. Bu cihazların model numaralarını içeren görselle birlikte, Galaxy A52‘nin Snapdragon 720G ile geleceği ifade ediliyor. Bunun dışında Galaxy F62 ise bir kampanyalı satış politikasıyla sunulacak. Galaxy A32 4G hakkında ise henüz bir bilgi ve sızıntı bulunmuyor.

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