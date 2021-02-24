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Samsung Galaxy A32, Bütçe Dostu Bir Fiyata Sahip Olacak!

Samsung Galaxy A serisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Telefon serisinin bütçe dostu modeli Galaxy A32 piyasada yerini almayı bekliyor.

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy A32

Samsung, One UI güncellemeleri ve akıllı telefon lansmanlarıyla birlikte adeta sektöre hükmediyor. Şirket, çeşitli pazarlarda 2021 Galaxy A serisini yenilemeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy A32‘ye dair detaylar ise hız kesmeden ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güvenilir bir kaynak tespit edildiği üzere, Samsung Hindistan web sitesinde yeni bir destek sayfası açıldı. Web sitesi, cihazın model numarasının SM-A326B / DS olduğunu gösteriyor. FCC, NBTC gibi çeşitli sertifikalar sayesinde bunun gerçekten Galaxy A32 5G olduğunu biliyoruz.

Samsung kısa süre önce Hindistan’da Galaxy F62’yi piyasaya sürdü. Bu arada, henüz hiçbir yerde lansmanı yapılmayan Galaxy A52 ve Galaxy A72 için destek sayfalarını da şimdiden açtı. Söylentilere göre Samsung Galaxy A32 de sahiden bir uygun fiyata sahip olacak.

Samsung Galaxy A32

Telefonda 6.5 inçlik HD + Infinity-V ekran, MediaTek Dimensity 720 yonga seti, arkada 48MP dörtlü Kamera kurulumu, 13MP selfie kamera, 5W şarjlı 5.000 mAh pil, One UI ile Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Telefonun Mavi, Beyaz, Siyah ve Mor renklerle satışa sunulacağı söyleniyor.

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KaynakMy Smart Price

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