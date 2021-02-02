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Samsung Galaxy A32’nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy A32'nin renk seçenekleri de belli oldu. İşte Samsung'un yeni telefonuna dair detaylar..

Ayşen Sıla

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Ocak 2021’in başlarında Samsung, Galaxy A32 5G’yi bugüne kadarki en uygun fiyatlı 5G cep telefonu olarak tanıttı. Çok sayıda rapora göre, şirket bazı pazarlarda bu akıllı telefonun 4G versiyonunu da piyasaya sürecek. Şimdi ise telefonun lansmanından önce, renk modelleri ortaya çıktı. Kaynağa göre Galaxy A32 4G, Siyah, Mavi, Beyaz ve Lavanta olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Samsung bu yeni modelini uygun fiyatlı olarak satışa çıkarmayı düşünüyor. Bu nedenle Galaxy A32 5G oldukça fazla ilgi odağı olmaya başladı. Bugün itibariyle ortaya çıkan görsellere bakacak olursak eğer A32‘nin 2021 yılının en iyi tasarıma sahip orta segment cihazı olacağı ifade ediliyor.

Telefonun arka tasarımı diğer modellere göre daha farklı duruyor. Arka tarafta dört mercekli bir kamera modülü ve LED flaş yer alıyor. Bu kamera modülünün diğer modellerden farkı ise her bir merceğin ayrı bir şekilde bölünmesi oluyor.

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Kameraların çıkıntısı olsa da modül tasarımı oldukça farklı konumlandırılmış. Mütevazi bir kamera kurulumuyla gelen cihaz, çıkıntısı sebebiyle düz zeminlerde tam şekilde oturmayabilir.

Bunun dışında Galaxy A32 5G‘nin kalın bir çerçeveye sahip olacağı ve 6,5 inç LCD Infinity-V ekran ile geleceği biliniyor. Cihazın içerisinde donanım olarak MediaTek Dimensity 720, 4GB RAM, 64 GB / 128 GB dahili depolama yer alıyor.

Ayrıca ekrana gömülmüş parmak izi okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Cihazın resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı konusu belli olmuş olacak.

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KaynakSeogoog

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