Samsung Galaxy A40 FCC’de Göründü

Kısa süre önce Samsung UK‘nin web sitesinde listelenen Galaxy A40, FCC sertifikası aldı. Bu nedenle yakın zamanda piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Akıllı telefon SM-A405FN/DS model numarası ile FCC’nin web sitesinde tespit edildi. FCC listesi bize ekran boyutunu ve kablosuz bağlantı özelliklerini ortaya koymaktan başka A40 hakkında bir şey anlatmıyor.

Samsung A40, A10, A30 ve A50’deki ekranlardan daha küçük olan 5.7 inç ekrana sahip olacak. A40’taki bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth 5.0 LE bulunur. A30 ve A50’nin her ikisinde de USB Tip C bulunur, bu yüzden A40’ın da buna sahip olacağını söylemek doğru olur.

Galaxy A40, Geekbench’ten Ocak ayında Exynos 7885 işlemci, 4 GB RAM ve Android Pie ile geçti. Avrupa’nın çoğunda 249 Euro’ya satışa çıkacağı söyleniyor.