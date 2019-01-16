Samsung Galaxy A40, Geekbench performans testlerinden geçti. Yakın zamanda Galaxy M20‘de bulunan bir Samsung Exynos 7885 yonga seti ile çalışıyor. Üst seviye kategorisinde yer alan A serisi telefonun daha fazla RAM’i var. (4GB olarak görüntülendi)

Bu kadar olmasa da, Exynos 9610 yonga seti ve 4GB veya 6GB RAM ile Galaxy A50‘de bir adım daha yukarıda yer alıyor. Çok çekirdekli performanstaki fark, tek çekirdekli peformansa göre daha fazla görünüyor. Her ikisi de Cortex-A73‘ü “büyük” çekirdekler olarak kullanıyor, ancak farklı yapılandırmalarda (2 + 6 ve 4 + 4) çok çekirdekli güçteki farkı açıklıyor.

Samsung Galaxy A40‘in bir AMOLED ekrana sahip olduğu, A50’nin ise LCD kullanacağı bildiriliyor. Yeni A serisi, önce bu iki telefonla başlayarak, Avrupa’ya geliyor. Ekran üzerinde parmak izi okuyucusunun yanı sıra çift kamera da bulunabilir.