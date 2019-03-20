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Samsung Galaxy A40 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un Galaxy A40 modeli, resmiyete kavuşmadan açıklandı...

By Muhammed Arslan

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Samsung‘un Galaxy A serisindeki akıllı telefonlar duyurulmaya devam ediyor. Dün yayınlanan teknik çizimlerinden sonra, Samsung Galaxy A40 (SM-A405F) modeli, Avrupa’da bir çevrimiçi sitede listelendi. Telefonun tüm özelliklerini açıkladı.

Akıllı telefon 5.9 inç FullHD+ Infinity-U Süper AMOLED ekran ile donatılmıştır. 5 megapiksel Ultra Geniş açılı lens ve 16 megapiksel ana kamera ile oluşturulmuş çift kamera kurulumu ile geliyor. Ön tarafında ise 25 megapiksellik selfie kamerası mevcut.

Donanıım açaısından 4GB RAM, 14nm işlemli Exynos 7885 sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor. İşletim sistemi ise Android Pie. Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerine benzer bir 3D Glasstic sırtı var. Ancak Galaxy A20, A30 ve A50‘deki 4000mAh batarya ile karşılaştırıldığında daha küçük olan 3100mAh’lık bataryaya sahip.

Samsung Galaxy A40 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A40 Özellikleri

  • 5.9 inç (2280 x 1080 piksel) FullHD+ Infinity-U Süper AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa) Exynos 7885 14nm işlemci, Mali-G71 GPU
  • 4GB RAM, 64GB Depolama, micro SDkart ile 512GB’a kadar genişletilebilir
  • Android 9.0 (Pie) tabanlı Samsung One UI
  • Çift sim
  • LED flaş ile 16MP ana kamera, f/2.2 diyafram ile 5MP ultra geniş açılı kamera
  • 25MP ön kamera
  • Parmak izi sensörü
  • Boyut: 144,3 x 69,1 x 7,9 mm
  • 3.5mm ses girişi, FM Radyo
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
  • 3100mAh batarya

Samsung Galaxy A40 Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Samsung Galaxy A40 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Samsung Galaxy A40, Siyah, Mavi, Beyaz ve Turuncu renklerde gelecek. Sitede 249 Euro – yaklaşık 282 dolar olarak fiyatlandırılmıştır. Avrupa’da 10 Nisan’dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun resmi olarak Galaxy A20 ile birlikte, Samsung’un 10 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

KaynakBelsimpel
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