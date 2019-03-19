Samsung Galaxy A40 Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Samsung, 10 Nisan’da düzenleyeceği bir etkinlikte yeni Galaxy A serisi akıllı telefonları tanıtacağını duyurdu. Söz konusu yeni akıllı telefonların hakkında çeşitli söylentiler mevcut.

Bunlara karşılık Galaxy A40 (SM-A405F) akıllı telefonunun teknik çizimleri bugün yayınlandı. Telefonun Infinity-U tasarımında minimal çerçeveli bir ön panel göze çarpıyor. Ayrıca muhtemelen Galaxy A30‘a benzer bir Super AMOLED ekran olacak.

Bunlara ek olarak ultra geniş açılı lenslerle birlikte standart bir mercek olduğu düşünülen çift arka kamera kurulumu ön plana çıkıyor. Arka panel ise parlak gradyan bir kaplamaya sahip.

Arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü, USB Type-C bağlantı noktası var. Ayrıca hızlı şarj desteği bulunan 4000mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A40 Teknik Çizimleri 1 - 7

Daha önceki söylentiler, akıllı telefon için 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve Android Pie ile Exynos 7885 yonga seti ile geleceğini ortaya çıkardı.

Galaxy A40 modelinin Siyah, Mavi, Altın ve Beyaz renklerin de gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı muhtemelen gün yüzüne çıkar.