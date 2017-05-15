Samsung Galaxy A5 (2016) Kullanıcıları Nougat Güncellemesi Almaya Başladı!

Samsung Galaxy A5 (2016) için Nougat bu ayın başında kullanıma sunulmaya başladı. Rusya pazarın ilk payını aldı ve şimdi güncelleme Hindistan’daki birimleri gelmeye başladı. Güncelleme yaklaşık olarak 985MB (tam olarak 985.58MB) büyüklüğündedir.

Hindistan’dan sonra ise avrupa ülkelerine gelmesi bekleniyor.

Bir OTA yayını olması nedeniyle, güncellemenin cihazınıza gelmesi zaman alabilir. Akıllı telefonlarınızın Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bu uyarıyı birer hafta arayla tekrarlamanızı öneririz. Çünkü bazı güncellemelerin geldiğini hızlı bi şekilde duyuramıyorlar.

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