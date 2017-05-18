Samsung Galaxy A5 (2017) güvenlik güncellemesi almaya başladı

Samsung Galaxy A5‘e (2017) yeni bir güncelleme geldi. 155 MB civarında bir büyüklüğe sahip olan ve A520FXXU1AQE2 sürümü olarak gelen bu güvenlik güncellemesi, devam eden ayında (Mayıs) Android ile ilgili düzeltmeleri de beraberinde getiriyor.

Güncellemenin içerdiği diğer değişiklikler (varsa) hakkında tam bilgi yok. Şu anda Avrupa’da bazı kullanıcılara bu güncelleme ulaştı, ancak diğer bölgeler de daha sonra yavaş yavaş güncellemeyi alacaktır. Ayrıca bkz: Galaxy S7 güvenlik güncellemesi almaya başladı.

Güncelleme ile ilgili kendinizde akıllı telefonunuzdan ayarlar ve güncellemeleri kontrol et menüsüne gidip manuel olarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.