Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy A5 (2017) güvenlik güncellemesi almaya başladı

Cepkolik » Android Haberleri » Samsung Galaxy A5 (2017) güvenlik güncellemesi almaya başladı
18-05-2017
0
0

Samsung Galaxy A5‘e (2017) yeni bir güncelleme geldi. 155 MB civarında bir büyüklüğe sahip olan ve A520FXXU1AQE2 sürümü olarak gelen bu güvenlik güncellemesi, devam eden ayında (Mayıs) Android ile ilgili düzeltmeleri de beraberinde getiriyor.

Güncellemenin içerdiği diğer değişiklikler (varsa) hakkında tam bilgi yok. Şu anda Avrupa’da bazı kullanıcılara bu güncelleme ulaştı, ancak diğer bölgeler de daha sonra yavaş yavaş güncellemeyi alacaktır. Ayrıca bkz: Galaxy S7 güvenlik güncellemesi almaya başladı.

Samsung Galaxy A5 (2017) güvenlik güncellemesi almaya başladı

Güncelleme ile ilgili kendinizde akıllı telefonunuzdan ayarlar ve güncellemeleri kontrol et menüsüne gidip manuel olarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Etiketler

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*