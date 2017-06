Samsung Galaxy A5 2017 inceleme

Samsung, orta segment Galaxy A5 telefonunu 2017’de güncelledi ve Galaxy S7 görünümünü andırdığı söyleniyor. Samsung Galaxy A5 2017 incelememizde bulabilirsiniz.

Orta düzey Galaxy akıllı telefonları olan A serisi, 2017 için güncellendi. Bu Galaxy A5, altındaki daha küçük, daha ucuz ve daha az güçlü Galaxy A3 2017 ve bir üst versiyonu olan daha büyük Galaxy A7 2017 ile orta segmeng modeldir. Yeni Galaxy A5, yeni Galaxy A7 ile aynı özelliklerin birçoğunu paylaşıyor ve özellikle büyük ekran talep etmediğiniz sürece daha iyi bir değer sunuyor. Her üçü de daha önce muhteşem Samsung Galaxy S7‘de gördüğümüz aynı tasarıma sahipler.

2016’daki önceki Galaxy A serisi güncellemede olduğu gibi Samsung, üst düzey Galaxy S serisinden önemli özellikleri bir dereceye kadar aşağı çekti. Ortaya çıkan Galaxy A5 2017, öncülüne kıyasla çok değerli bir güncelleme.

Galaxy A5 2017‘deki önemli değişiklikler, yeni always-on ekran, IP68 su yalıtımı ve biraz daha yüksek kapasiteli bir pil. Ayrıca, daha hızlı bir işlemci, 2 ila 3GB RAM artışı ve 32GB standart depolama kapasitesi iki kat artarak performansda belirgin bir artış oldu. A5 artık 256 GB’a kadar microSD kartları da alabiliyor ve ön ve arka 16Mp kameralarıyla fotoğraf departmanında iyileşme görüyor.

Sonra yeni, oldukça şık tasarım. Kamera arka planda şimdiye kadar çıkıntı yapmıyor ve yeni Galaxy A5, öne eğik cam ve arkadaki konik kenarlı S7 ile aynı güzel eğrileri kazanıyor. Metal çerçeve, önceki modelin kesik kenarı olmaksızın sol ve sağ taraflarda daha incedir ve cam arka, öne doğru sarar.

İlginç bir şekilde, Samsung, Galaxy S7‘nin geliştirmelerinin üstünde ve sonrasında gitti ve bu da yaklaşan Galaxy S8 ile birlikte geleceğin bir işareti olabilir. Ters çevrilebilir USB-C için Micro-USB bağlantı noktasını değiştirdi ve hoparlörü telefonun alt kenarından güç düğmesinin üzerindeki sağ üst köşede boğulan yeni bir duruma getirdi.

Galaxy S7‘den ilham aldığı açıkça görülürken, Galaxy A5 2017 yine de orta sınıf bir telefon. Daha düşük çözünürlükte ve kavisli ekran seçeneği olmaksızın, performans amiral gemisine yakın olmakla birlikte büyük bir gelişme gösteriyor. Ana kamera tartışmasız derecede altındadır ve yeni Galaxy A5, kalp atış hızı tarayıcı gibi Galaxy S7’nin belirli özelliklerinden yoksundur.

Samsung Galaxy A5 2017 Fiyatı

Galaxy A5’in geliştirmelerinin fiyatı, yaklaşık 1.600 TL. Orta segment bir akıllı telefon modeli için oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu fiyata bu Galaxy A5 ile Galaxy S7 arasında epey bir fark olduğu için yeni Galaxy A5’i tercih etmek çok mantıklı bir karar olacaktır.

Tüm Samsung telefonlarında olduğu gibi, fiyatın hızlı bir şekilde düşmesini bekledik ve de öyle oldu. İlk birkaç ay içinde genellikle yüzde 20 oranında düşüş yaşanıyor. Bu noktada Galaxy A5 2017 daha iyi bir değer sunacak, ancak günümüzün en iyi Android telefonu olarak gördüğümüz üst düzey Galaxy S7 ile kıyaslandığında bugün iyi bir anlaşma olabilir.

Pek çok GSM operatörü bu telefon özelinde kampanyalar da düzenlemektedir. Bu sayede 12/24 ve 36 ay vade ile Galaxy A5 2017 modeline sahip olabilirsiniz.

Samsung Galaxy A5 2017 Tasarım

Şimdiye kadar bir Galaxy S7 ile karşılaştıysanız kabaca Galaxy A5’in nasıl göründüğünü ve hissedeceğini bileceksiniz. En azından ofisimizde eğilimi, daha da büyük olduğu için bize daha küçük bir Galaxy S7 olarak düşündürdü.

Bunun nedeni, S7’nin 5.1’ine karşı 5.2 inç kadar daha büyük ekran olması. Galaxy S7 her ikisi de içinde bulunan 3.000mAh pillerle eşleşen 7.9 mm kalınlığında olmasına rağmen 146.1×71.4mm’ye karşı 142x70mm ölçen A5’den daha kısa ve dar. Bunun gibi orta segment bir telefon için hiç de fena değil.

Ekran daha büyük olabilir, ancak önemli ölçüde daha az piksel vardır. Galaxy S7’nin 2560×1440 piksel çözünürlüklü bir Quad-HD çözünürlüğü vardır ve bu ekran genişliği 577 ppi, bu 1920×1080 piksel çözünürlüğün tam HD çözünürlüğü sadece 424ppi olarak hesaplanmaktadır. ‘Sadece’ diyoruz; Aslında çok keskin bir ekran (örneğin herhangi bir iPhone’dan daha keskin), Galaxy S7’nin ekranının altındadır.

Kişisel favori SuperAMOLED teknolojimizi kullanan ekran hakkında pek şikayetçi değiliz. SuperAMOLED, çok derin siyahlar ve göz kamaştırıcı beyazlar ile zengin, canlı, doymuş renkler üretir. Görüş açısı mükemmel ve ekran çok parlak ve net – kullanmanın keyfi. Başka bir artı: SuperAMOLED, rakip teknolojilere kıyasla pil ömrüne daha az darbe vuruyor.

Galaxy A5’in yeniliği, Samsung’un always-on (her zaman açık) ekranı. Ekranda istediğimiz bilgileri her zaman görüntüleyerek, ekranı okumak için uyandırmamıza gerek kalmıyor, bu da zamandan ve enerjiden tasarruf sağlıyor. Her zaman açık olmasına rağmen (özellikle ayarlarda kapatmazsanız), özellik çok az pil ömrü kullanıyor.

Galaxy S7 tasarımındaki iyileştirmeler hakkında söylediğimiz her şey burada da geçerlidir. 2016 Galaxy A5, muhteşem görünümlü bir cihazdı, ancak bu çok daha rafine edildi. Yeni kavisli arka kenarlar, elinde daha az kaygan ve tutmak için daha rahat bir cam destekli telefona neden oluyor.

Toza ve suya dirençli olduğu ve 1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar varabilen IP68 sertifikasının eklenmesi çok hoş karşılanıyor. Galaxy S7’de de olduğu gibi sevindirici olarak, sızdırmaz kapı kapakları ve tıpaçlar olmaksızın metal işleme için anti-korozif bir kaplama uygulanmıştır.

USB-C daha yaygın hale geliyor ve sonunda tüm Android telefonların standardı haline gelecek. Samsung’un USB-C’yi akıllı telefonlarına getirdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. USB-C daha kullanışlı, Apple kullanıcılarının yıllarca kullandıkları ve potansiyel olarak Micro-USB’den çok daha hızlı bir bağlantı noktası. USB-C, bir sonraki Galaxy S serisi güncellemesinde de kesinlikle eklenecektir.

Hoparlörün cihazın sağ üst köşesine yerleştirilmesi hoş bir hamle, çünkü ne yaparsanız yapın, sesi susturmak için mücadele edeceksiniz. Söylentilerin ardından Samsung sadece USB-C ses çıkışı yapacaktı, ayrıca telefonun alt kısmında standart 3,5 mm’lik bir çıkış var.

Galaxy A5 2017, Siyah, Altın, Şeftali Bulutu ve geçen yıl Beyazın yerini alacak yeni bir Mavi modelden oluşuyor. Hem Siyah hem de Altın modellerini denedik ve her ikisi de çok iyi görünüyor ancak siyah versiyonu daha çok tercih ediyoruz. Sana göre hangisinin doğru olduğuna karar verebilirsin.

Samsung Galaxy A5 2017 Donanım ve Performans

Galaxy A5 2017, iç mekanda iyi bir iyileştirme yaptı ve şimdi geçen yılın modelinden önemli ölçüde daha hızlı. 1.9GHz’de saat hızına sahip ve Mali-T830 GPU‘sunda yer alan 8 çekirdekli Exynos işlemci var. Samsung ayrıca, 2GB’dan 3GB’a RAM kapasitesini artırdı ve dahili depolamayı iki katına çıkardı. Şimdi standart olarak 32GB.

Android 6.0.1 Marshmallow üzerinde uygulanan Samsung’un kendi kullanıcı arabirimi TouchWiz, son yıllarda belirgin bir şekilde kısaltıldı ve artık daha kullanıcı dostu. Bazı Android telefonlara kıyasla hala çok fazla önceden kurulmuş yazılımlar var, sadece 32GB’lık hafızanın 22GB’lık boş alanı mevcut. Bununla birlikte, arayüz pürüzsüz ve akıcı bir hal alıyor ve microSD yuvası aracılığıyla 256GB’a kadar daha fazla depolama alanı ekleyebilirsiniz.

Galaxy A5 2017‘yi normal performans göstergelerimiz aracılığıyla çalıştırdık ve gerçek kullanımda kullanışlı ve iyi performans aldık.

Maalesef, Geekbench 3’te test edildiğinden Galaxy S7 ve Galaxy A5 2016’yı karşılaştırmak için Geekbench 4 puanımız yok, ancak diğer sonuçlardan Galaxy A5 2017’nin her yönüyle geliştiği oldukça net. Oyun kareleri genel işlem performansında olduğu gibi daha yüksektir. Orta sınıf bir telefon olabilir, ancak tüm günlük görevlerinizi yerine getirmenize oldukça yardımcı olacaktır.

Geekbench 4‘te tek çekirdekli 775 puanlık skor kaydettik ancak sekiz çekirdeği harekete geçirerek 4125 puanlık çok çekirdekli bir sonuç verdi.

GFXBench’in T-Rex, Manhattan, Manhattan 3.1 ve Car Chase bileşenleri sırasıyla 33fps, 15fps, 9fps ve 5fps’lik iyi oyun frame’leri kısmen düşük ve Hala Quad-HD ekranlı Galaxy S7 tarafından elde edilenlerden bir miktar uzakta. Rahat oyun oynamak için Galaxy A5 2017 ile hiç problem yaşamamanız gerekir.

Son testimiz, bir JavaScript ölçüt olan JetStream’tir ve burada Galaxy A5 25.959’da açıklanmıştır. Bu, orta sınıf rakipleriyle çok benzer bir skor.

Galaxy A5 2017’in benchmark sonuçlarını önceki grafikte Galaxy S7 ile karşılaştırabilirsiniz.

Galaxy A5 2017‘nin içinde Galaxy S7’nin kapasitesine uyan ve önceki modelin kapasitesinden 100mAh daha yüksek bir 3.000mAh pil bulunuyor. Telefon bir Snapdragon işlemci kullanmadığı için Hızlı Şarjı desteklemiyor ancak aynı Samsung’un amiral gemisi gibi şirketin Uyumlu Hızlı Şarjı desteği de var. Bu telefonun hiçbir şekilde kablosuz şarj olmuyor.

Pil ömrü, tam güne kadar yetmektedir, ancak telefonun ne sıklıkta kullanıldığına ve hangi görev türünde olduğuna bağlı olarak daha uzun sürecektir.

Samsung Galaxy A5 2017 Bağlantılar ve ekstralar

Görünüşte Samsung’un Galaxy A5 2017 modelinin tek SIM modeli olduğu görülüyor, ancak ikili SIM sürümleri başka bölgelerde de mevcut olacak. Bunlardan birini satın almaya karar verirseniz, öncelikle ağınızda çalışacağından emin olmak için özelliklerini kontrol etmenizi öneririz.

Galaxy A5 2017’de hem fiziksel hem de bir anahtarın içine yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve Android Pay veya Samsung Pay ile mobil ödemeler yapmak için anahtar gereksinimlerden ikisi olan NFC bulunur. Samsung Pay, Türkiye’de henüz mevcut değil.

Hem Wi-Fi hem de Bluetooth geçen yılın modeline göre yükseltildi, şimdi son 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 desteği ile geliyor. GLONASS ve OTG ile de GPS alıyorsunuz. Galaxy S7’de olduğu gibi, IR blaster yok ve bu telefonun kalp atış hızı tarayıcısı yok.

Samsung Galaxy A5 2017 Kamera

Geçen yılın A5’ine kıyasla bu A5’deki en önemli değişikliklerden biri de gelişmiş kameralar. Arka tarafta 13Mp bir kamera ve ön tarafta 5Mp ile donatılmış olan Samsung, bu akıllı telefon ile selfie seven genç nesilleri hedef aldığını ileri sürerek, şimdi 16Mp olarak derecelendirildi. Daha önce olduğu gibi f/1.9’luk bir diyafram değerlerine sahipler ve arkada tek bir LED flaş var, bu sırada ekran kendini selfie kamera için bir flaş gibi hareket edebiliyor. Video hala 1080p’de (full-HD) maksimum seviyede, bu nedenle 4K’yı umuyorsanız bu telefonu satın almayın.

Ancak hareketsiz görüntülerin kalitesi çok iyi. Aşağıdaki test çekimlerimizden bazılarında (Otomatik ve HDR modları devreye sokulduğunda) görebileceğiniz gibi, yedinci kattaki çatı terasımızdan çekilen çekimlerden yol adlarını çıkarabilmeniz için yeterli ayrıntı yakalanmaktadır. Kenarlara doğru biraz bulanıklık var, ancak kamera genel olarak harika bir iş çıkarıyor ve bazı mükemmel, gerçekçi renkler üretiyor.

Kamera uygulaması çok güzel, çeşitli güzellik seçeneklerini içeren bir dizi gerçek zamanlı filtre sunuyor. Ayrıca, Auto, Pro, Panorama, Hyperlapse, HDR, Gece ve Yemek ayarları da mevcuttur ve indirilebilecek bir çift daha filtre mevcuttur. Şu anda sadece Hareketli GIF ve Spor atışımız var, ancak umarım koleksiyona eklenen daha fazlasını göreceğiz.

Samsung’un amiral gemisinde olduğu gibi, ev düğmesini iki kez basarak kamera uygulamasını açabilirsiniz ve deklanşörün tetiklenmesi için hareketleri ve ses kontrollerini destekliyor.

Samsung Galaxy A5 2017 Yazılım

Geçen yıl Galaxy A5, Android Lollipop‘la kutudan çıktı ve Nougat şu an S serisine girmesine rağmen bu Galaxy A5 2017, Android 6.0 Marshmallow ile birlikte geliyor. Samsung, TouchWiz arayüzünü ve artı bazı ek uygulamaları (özellikle Microsoft Office paketi, S Health ve Galaxy Apps Store) uyguluyor.

TouchWiz yıllarca modifiye edildi ve eskiden olduğu gibi karmaşık değil. Bazı yeni tasarım değişiklikleri, eski döngüsel düğmelerden vazgeçip çok temiz şekilde listelenen ve hızlı ayarlarla açılan bildirim çubuğundaki geliştirmeleri içerir. Ayarlar menüsü bunu kategorilere ayrılmak yerine uzun bir liste olan çok temiz bir düzenle yansıtır. TouchWiz daha önce olduğu gibi vanilya Android’e çok benziyor, ancak hala bir karbon kopyasından çok uzak.

Renk değiştirerek harekete tepki gösteren yeni duvar kağıtları ve bir web sayfası veya metin sohbeti yakalamak istediğinizde daha uzun ekran görüntüsü alma özelliği gibi Galaxy S7’de tanıtılan yeni özellikler var. Tek elle kullanım ve oyun modları, akıllı kalma (bakarken ekranın zaman aşımını durdurur) ve kişileri hızlı bir şekilde aramak, bildirimleri kaçırdığınız ve daha fazlasını bildiren bir avuç jest eklemiş ve Galaxy A5 2017 Gerçekten çok kullanışlı bir yazılıma sahiptir.