Samsung Galaxy A5 (2017) güvenlik güncellemesi yayınlandı. Akıllı telefona bugün ocak ayı güvenlik güncellemesi özel olarak dağıtılmaya başlandı. Yazılım sürümü A520FXXU4BRA8 olarak gelen ve 22MB boyutunda olan bu güncelleme ocak güvenlik paketini telefona getiren bir güvenlik güncelleştirmesi olduğu açıklandı.

Güncelleme dünyanın bazı bölgelerine daha sonradan ulaşacak gibi görünüyor. Ancak Avrupa‘daki cihazlarda dağıtılmaya başladı.

Güney Koreli şirketin amiral gemisi cihazlarının hiçbirinin ocak güvenlik güncellemesini henüz almadığını belirtmek gerekiyor. Diğer modeller yerine Samsung‘un Galaxy A5 (2017) modelini seçmesi otoriteler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

İlerleyen günlerde diğer Samsung modellerine de güncellemenin yayınlanacağını düşünmekteyiz. Site bildirimlerini açarak güncellemeden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Spectre ve Meltdown gibi zararlı güvenlik açıklarının konuşulduğu bu dönemde güvenlik güncellemenizi bir an önce yapmanızı tavsiye ederiz.