Samsung Galaxy A5 (2017) ve A7 (2017), WiFi sertifikası aldı

Samsung, Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7‘yi (2017) Ocak ayında bu yıl tekrar kullanıma sundu. Cihazlar kutudan çıkan Android Marshmallow ile birlikte geldi. Bununla birlikte, artık Nougat versiyonuna güncellenecek gibi görünüyor.

Her iki cihaz da, WiFi Alliance’ın web sitesinde görüldü ve listede Android 7.0 Nougat‘ı kutunun dışına çıkardığı açıklandı.

Halen ne zaman başlayacağı hakkında hiçbir bilgi mevcut değil ancak güncellemenin gerekli sertifikaları toplamaya başladığı göz önüne alındığında, fazla beklemeyeceğimizi tahmin etmek zor değil. Güncellemenin bir kaç hafta içerisinde gelmesi muhtemel olacaktır.