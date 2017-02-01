Samsung Galaxy A5 için Android 7.0 Nougat bu ay gelebilir

Geçen ay Avusturalyalı GSM Operatörü Optus, kendi web sitesinde yayınlanan bir güncellemeyle orijinal Samsung Galaxy A5‘in (2014 yılından itibaren) Nougat güncellemesinin test edildiğini ve piyasaya sürülmesinin Ocak ayının sonlarında olacağını söyledi.

Ne yazık ki, bu olmadı. Bununla birlikte, Gsm Operatörü şimdi bir kez daha, bu ayın sonlarında olması muhtemel güncellemeye ilişkin bir uyarılar sundu.

Doğru tarih veya hafta belirtilmedi, ancak ayın sonlarında doğru olması bekleniyor. Biz şahsen bu sefer doğru olacağına inanıyoruz. Aksi takdirde Gsm operatörüne güven kalmaz diye düşünmek hiç yalan olmaz.