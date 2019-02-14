Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 ve Galaxy A10 Özellikleri Sızdırıldı!

Son raporlar, Samsung‘un yakında akıllı telefon pazarına birden fazla Galaxy A serisi akıllı telefonla geleceğini ortaya çıkarmıştı. Galaxy A10, Galaxy A20 ve Galaxy A30 cep telefonlarının bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Bunlara karşın ortaya çıkan bazı raporlar Galaxy A50 modelinin bu yılın ikinci çeyreğinde resmi olarak tanıtılacağını iddia etti. Bu gün ise. MySmartPrice adlı teknoloji sitesi, Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50‘nin tüm özelliklerini paylaştı.

Samsung Galaxy A50 Özellikleri

Galaxy A50 modeli, 6.4 inçlik bir AMOLED ekran ve bir 3D plastik gövdeyle gelecek. Ekran, FullHD+ çözünürlük ve 19:5:9 en boy oranı sağlayacak Infinity-U ekran tasarımına sahip olacak.

Exynos 9610 yonga seti akıllı telefona destek sağlayacak. Aynı zamanda Galaxy A50’nin 4GB RAM + 64GB depolama ve 6GB RAM + 128GB depolama gibi farklı bellek sürümleri olacak.

Donanım açısından ise 4.000mAh kapasiteli büyük bir bataryaya ev sahipliği yapacak. USB-C ile 15W hızlı şarj için desteği bulunacak. MicroSD kart için özel bir yuvası olan çift SIM destekli telefon olacak.

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Akıllı telefon ayrıca bir ekran içi parmak izi okuyucusu ile donatılacak. 25 megapiksellik selfie kamerası var. Ayrıca otomatik odaklı f/1.7 diyaframlı 25 megapiksel ana sensör, f/2.2 diyaframlı 5 megapiksel sabit odaklı lens ve 8 megapiksel f/2.4 açıklıklı sabit odaklı ultra geniş açılı üçlü kamera kurulumu içerecek. Son olarak akıllı telefonun boyutu 158.5×74.5×7.7mm olacak.

Samsung Galaxy A30 Özellikleri

Galaxy A30 modelinde de, 3D parlak polikarbonat gövde, 6.4 inç AMOLED Infinity-U ekran, çift SIM desteği, microSD kart yuvası ve 15W hızlı şarj desteği bulunuyor. 4.000mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yeni çıkan Galaxy M20 modeline güç veren Exynos 7904 tarafından desteklenecek.

Galaxy A30 modelinin arka tarafında f/1.9 diyafram açıklığı ile 16 megapiksel ve f/2.2 diyafram açıklığı ile 5 megapiksel ultra geniş açılı çift kamera kurulumu olacak.

Selfie çekimleri için de f/1.9 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik kamera bulunacak. Piyasaya 3GB RAM + 32GB depolama ve 4GB RAM + 64GB depolama gibi iki farklı bellek sürümlerinde ulaşacak.

Samsung Galaxy A10 Özellikleri

155.6×75.6×7.94mm boyutlarına sahip Galaxy A10 modelinin, parlak bir plastik arka kaplama ile gelmesi bekleniyor. HD+ çözünürlüğünü destekleyen 6.2 inç Infinity-V ekranla donatılacak.

LCD ekrana sahip olaması beklenen cihazın, AMOLED ekranla gelmesi konusunda çeşitli söylentiler de bulunmaktadır.

1.8 GHz çalışan düşük kalitede Exynos 7884B sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek. Ayrıca 3GB RAM desteğinin olması muhtemel. 32 GB dahili depolama özelliğine sahip olacak.

Cihazda microSD kart yuvası desteğine sahip olması konusunda herhangi bir onay yoktur. 4.000mAh batarya ile gelebilir. Ancak hızlı şarj için destek taşımayacak.