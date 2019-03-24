Samsung Galaxy A50 İncelemesi

Samsung‘un en yeni ve en iyi orta sınıf akıllı telefonu Samsung Galaxy A50 modelinin, detaylı bir incelemesini oluşturduk. Telefonun genel özelliklerinin yanı sıra iyisi ile kötüsü ile bütün özelliklerini bir çatı altında göreceksiniz.

Şayet geçen yıl “Samsung, en iyi orta sınıf akıllı telefonu üretecek.” deseydiniz, muhtemelen birçok kişi size gülerdi. Çünkü Samsung’un orta sınıf J ve A serisi telefonları, 2015 yılı dışındaki tasarımlarıyla tamamen yetersiz kaldı. Yeni bir orta sınıf akıllı telefon üretmesi bile oldukça uzun zaman aldı.

Fakat şimdi ise şirket, daha iddialı görünüyor. Bunun en büyük örneği ise Galaxy A50. A serisinin en üst özelliklerini içeren Galaxy A50, Redmi Note 7 Pro ve Pocophone F1 gibi telefonlar ile rakip.

Samsung Galaxy A50 Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Model Samsung Galaxy A50 Ekran 6.4 FHD+ Infinity-U ekran, 1920 x 1080 piksel İşlemci 2.3GHz Sekiz Çekirdekli Exynos 9610 yonga seti RAM 4GB/6GB Dahili Depolama 64GB dahili ve 512GB’a kadar artırılabilir hafıza kartı desteği İşletim sistemi Android 9 Pie tabanlı One UI Birinci Kamera 25MP (F1.7) + 5MP (F2.2) + 8MP (Ultra-Geniş Açılı) İkincil Kamera 25MP (f/2.0) Ekstralar Ekraniçi parmak izi sensörü, 4G İkili VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, yakınlık sensörü, ışık sensörü ve ivmeölçer Batarya 4000mAh, 15W hızlı şarj desteği Fiyatı 2.849 TL’den başlayan fiyatlarla

Samsung’un amiral gemilerinden kaldırdığı 3.5 mm’lik kulaklık girişini, orta sınıf akıllı telefonlarında kullanmaya devam etmesi oldukça hoş. Akıllı telefonun özelliklerinden en dikkat çeken detay ise, ekran içi parmak izi sensörü oluyor.

Kutu açılımına gelince, içerisinde telefon, şarj adaptörü, USB Type-C Veri kablosu, kulaklık, kart yuvası pimi, silikon kılıf ve diğer belgeler yer alıyor.

Samsung Galaxy A50 Tasarım Özellikleri

Samsung’un M ve A serisi telefonları birçok benzer tasarım unsurunu paylaşıyor. Ayrıca Samsung Galaxy M30 ve Galaxy A50 özellikle birbirine çok benzer. Bu konuda doğal olarak yanlış bir şey yok. Sonuçta, Samsung ürünler arasında öne çıkması için yeterince değişiklik yaptı.

Galaxy A50 modeli, M30’un gradyan tasarımını kendisine almıştır. Ortaya ise oldukça çekici bir gökkuşağı benzeri parlaklık çıkmıştır. Telefon harika görünüyor ve bu konuda siz de bizimle aynı fikirde olacaksınız.

Buna ek olarak Samsung, ürün fiyatını düşürmek için telefonun her yerinde plastik gövde kullanmayı seçti. Bu da telefonun ağırlığını 166 grama kadar indirdi. Tabii ki dezavantajı, arka tarafı resmen parmak izi ve kir mıknatısı.Telefonda muhtemelen, zaman içinde çizikler görecek.

Mükemmel ergonomi ile birlikte ağırlık azaltma, Galaxy A50’nin rahatça kullanılmasını sağlıyor. Arka panel sorunsuz bir şekilde kaygan ve ele oturaklı. Kenarların etrafından kıvrılarak avucunuza zarar veren sert kenarların olmamasını sağlar.

Ana çerçeve metalden yapılmıştır. Sağda ses kontrol tuşları ve güç düğmesi var. Sol tarafta ise çift nano-SIM kart yuvası ve ayrı bir microSD kart yuvası yer alıyor. Telefonun alt kenarında ise 3.5mm kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör ızgarası bulunuyor.

Galaxy A50 Tasarım Artıları ve Eksileri

Hoparlörden bahsedersek, buradaki ses seviyeleri M30’dan çok daha iyidir ve ses üretimi çok daha doludur. Daha yüksek frekanslara net bir şekilde odaklanmasına rağmen, sadece bir miktar bas sesi var. Tabi ki eğer isterseniz sesi güvenle yükseltebilirsiniz.

Arkasında parmak izi okuyucusu eksikliğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, Galaxy A50’nin optik bir ekran içi parmak izi tarayıcısı kullanması. İyi çalışıyor, ancak kesinlikle standart bir fiziksel parmak izi okuyucusu kadar hızlı değil. Etki süresi ortalama olarak bir saniyeden uzun sürüyor. Ayrıca yüz kilidini açma seçeneğini daha hızlı bulacaksınız. Fakat kesinlikle güvenli değil.

Telefonun önü Galaxy M30’u biraz andırıyor. Samsung Galaxy A50’nin Infinity-U su damlası çentiği, 6.4 inç Süper AMOLED ekrana geçiyor. Yan ve üst kısımdaki çerçeveler, genel olarak orta sınıf akıllı telefonlardakiler kadardır. Ancak tasarım, alt kısımdaki büyük çene tarafından kaba görünmemesini sağlamıştır. Genel olarak ekran / gövde oranı yüzde 85.2 ile oldukça iyi.

Samsung Galaxy A50, 4.000mAh bataryaya sahip. Ne olursa olsun, telefon hala rahatça tam bir günlük kullanım süresine sahip. Aynı şekilde fiyatı da oldukça iyi. Kullanım haftası boyunca, uzun konuşmalara, yoğun sosyal medya kullanımına ve müzik akışına rağmen gün sonunda yine de % 30-40’lık bir şarj bırakmıştır.

Samsung Galaxy A50 Ekran Özellikleri

Galaxy A50 modelinde bulunan 6.4 inç Super AMOLED FullHD+ ekran, kesinlikle telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri. Kesinlikle harika görünüyor ve multimedya içeriğini izlemeyi zevkli bir deneyim haline getiriyor. Widevine L1 DRM desteği ile, telefon Netflix’ten HD içerik akışı da sağlayabiliyor.

Ekran, hiç bu kadar hafif ve doygun renklerle bir orta sınıf akıllı telefonda bulunmadı. Ayrıca Ayarlar menüsünde bunu zevkinize göre ayarlamak için seçenekler var. Süper AMOLED ekran olarak siyah seviyeleri de yeterince derin.

Galaxy A50’de güneş altında kullanımı ise harika ve telefon dış mekanda rahatça çalışıyor. Ekran parlaklığı doğrudan güneş ışığını telafi ediyor. Telefon, burada özel bir bildirim LED’i olmadığından büyük bildirimler için her zaman açık ekran modunu açma seçeneği sunar.

Samsung Galaxy A50 Donanım Özellikleri

Galaxy A50, henüz herhangi bir Galaxy telefonda görülmemiş Exynos 9610 yonga seti ile çalışıyor. 10nm üretim süreci üzerine kurulu yonga seti, sekiz çekirdekli big.LITTLE mimarisini kullanıyor. Ayrıca video ve ekran desteği için Mali G72 MP3 GPU var.

Telefon, tercih ettiğiniz sürüme bağlı olarak 4 GB veya 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Her iki model de, kesinlikle biraz garip olan 64 GB depolama alanı mevcut.

Samsung Galaxy A50’nin batarya performansı, 4.000mAh bataryaya sahip bir telefondan beklediğinize uygun. Telefon genel kullanımla gün boyu gidiyor ve ertesi günün son yarısına kadar sizi idare ediyor. Yoğun oyun kullanımında bile kolayca tam bir günlük kullanım sağlar. Telefon ayrıca, 15 watt hızlı şarjı destekler.

Samsung Galaxy A50 Perormans Testi

Exynos 9610, günlük kullanılabilirliğin konusunda cihazın en üst seviye olmasını sağlıyor. Arayüzünde gezinme, animasyonlar, jestler veya telefona yüklediğiniz herhangi bir uygulama karşısında bütün işleri idare edebilir.

Samsung, yazılımı donanıma göre optimize etmek ve telefonu kullanmak konusunda harika bir iş çıkardı. Kutudan ilk defa çıktığında, arayüzün animasyonları biraz zorlayıcıdır. Fakat bunları da kapatabilirsiniz. Söz konusu grafikler olduğunda ise GPU bölümü, tatmin edici bulduğumuz bir Mali G72 MP3 tarafından desteklenmektedir.

Telefonun performans testi, en iyi ve en ağır oyunlardan geçerek oluşturuldu. Ultra modda ayarları ile PUBG sabit bir kare hızı koruyor. Yavaşlama olmaz, herhangi bir donma ve kasma da bulunmuyor. Şüphesiz, Galaxy A50 bu telefon kategorisinde en iyi PUBG deneyimlerinden birini sunuyor.

Samsung Galaxy A50 Yazılım Özellikleri

Galaxy M serisi akıllı telefonların aksine, Galaxy A50 Android Pie ile kutudan çıkıyor. Sadece bu da değil, telefonun aynı zamanda Galaxy S10‘da elde ettiğinizle neredeyse tamamen aynı olan One UI tabanlı bir arayüzü var.

Yazılım basit ve kullanımı kolaydır, tercihinize göre ayarlamak sizin elinizde. Her zaman ekranda içerik gösterme seçeneklerinden animasyonları tamamen kapatmak için, düğme ve hareket tabanlı gezinme arasında da geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz, güç düğmesini kullanarak Bixby’yi uyandırma seçeneği de vardır.

Samsung Galaxy A50 Kamera Özellikleri

Samsung, kameralar söz konusu olduğunda oyunu hızlandırdı. Fotoğrafçılıkta çok daha fazla yönlülüğe izin verdikleri için özellikle geniş açılı lenslerin kullanımı konusunda heyecanlanabilirsiniz. Galaxy A50’deki kamera düzeni, 5MP derinlik sensörünün yanı sıra 8MP geniş açılı mercekle birleştirilmiş 25MP birincil kameranın bir kombinasyonunu kullanıyor.

Selfie kamerası ise 25MP sensördür. Samsung Galaxy A50’deki kameralar sosyal medya bağımlıları için oldukça iyi. İyi ışık olduğu sürece, kameralar harika fotoğraflar çekebilir.

Birincil kameranın fazla pozlama eğilimi var. Böylece sahne olduğundan daha parlak görünebilir. Hızlı bir geçiş anahtarı, geniş açılı lense geçmenizi sağlar. İki çekim arasındaki pozlama farkını fark edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A50 - Kamera Örnekleri 1 - 8

Gürültüyü azaltma seçeneğinde ise Samsung, düşük düzeydeki ayrıntıları tamamen yok eden ve görüntülere neredeyse suluboya benzeri bir etki veren çok agresif algoritmalara sahip.

Çoğu orta sınıf telefonlarda olduğu gibi, düşük ışıkta görüntü kalitesi, olayların ciddi şekilde çarptığı yer. Hem standart hem de geniş açılı modlarda, görüntüler inanılmaz miktarda gürültüye sahip ve çok yumuşak görünüyor.

Genel Değerlendirme

Samsung, giriş seviyesinden üst orta menzil segmentine uzanan bir dizi telefonla piyasayı oldukça donattı. Telefonlar aşamalı olarak yen özelliklere sahip. Söz konusu olunca Galaxy A50’nin konu oldukça iyi oluyor.

Evet, oldukça iyi görünüyor ve evet, performans fiyat için fazlasıyla yeterli. Asıl göze çarpan şey temiz ve optimize edilmiş kullanıcı deneyimi oldu. Satın alma söz konusu olduğunda en iyi telefonlardan birisi. Herhangi bir sıkıntısı yok ve sonuçlar oldukça mükemmel.