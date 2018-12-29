Samsung‘un yakında çıkacak olan Galaxy A50 modelinin hakkında sürekli yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bir raporda ise, akıllı telefonun 4.000 mAh bataryaya sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonda 24 megapiksellik bir ana kemara olacak. Fakat arka tarafta sadece bu kamera olmayacak. Farklı sensörlerin olması tahmin ediliyor.

Batarya kapasitesi kesinlikle beklenilene uygun. Ancak Galaxy M20’de olacağı düşünülen 5.000mAh’lık devasa bataryaya göre hala küçüktür, diyebiliriz. Ortaya çıkan diğer özelliklerinin arasında A50 modeli, dört Cortex-A73 çekirdeği ve dört A53’leri olan bir işlemciye sahip olan Samsung Exynos 7 9610 yonga seti ile desteklenecek.

Telefonda 4GB RAM, 64 veya 128GB depolama alanına sahip olacak. Daha ilk piyasaya sürüldüğü andan itibaren ise Android Pie güncellemesine sahip olacak.

Ancak söz konusu telefonun Galaxy S10 ailesinden önce çıkma gibi bir durumunun olmadığını belirtmekte fayda var. Çünkü geleneksel olarak Samsung’un amiral gemileri kutudan yeni bir Android sürümü ile gelen ilk telefonlar olacak. Bundan dolayı da orta ölçekli bir telefon olan A50 modelinin S10 serisinden sonra çıkması oldukça muhtemeldir.

Galaxy A50 modelinde beklenilen diğer özellikler arasında, ekran içi parmak izi okuyucu ve kablosuz şarjın desteklenmesi gibi tahminler bulunmaktadır. Tabi ki bununla birlikte, parmak izi sensörü S10’da olduğu gibi ultrasonik değil optik özellikte olacaktır.