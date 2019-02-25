MWC 2019 etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Birçok markanın yeni akıllı telefonlarının tanıtıldığı etkinlikte ortaya çıkan yeni akıllı telefonlardan birisi de Samsung Galaxy A50 modelli oldu. Kısa bir süre önce tüm özellikleri ortaya çıkan yeni serinin ne gibi yenilikleri olduğuna ve tasarım özelliklerinin neler olduğuna bakalım.

Samsung Galaxy A50 Tasarım Özellikleri

Yeni akıllı telefonların tasarımında Infinity U ekranlara geçiş yapılmış durumda. Bu modelde beklendiği gibi damla çentik alanı söz konusu. Su damlası çentik alanına sahip olan akıllı telefonların, ön kısmında çerçevelere yer verilmemiş durumda. Bunun yerine sadece alt kısımda yer alan bir çerçeve alanı bulunuyor.

Alt çerçevenin nasıl ekran oranını biraz daha yükselttiğini söylemek gerekiyor. Bunun dışında arka kısımda ise üçlü arka kamera kullanılıyor. Üst üste sıralı olan üçlü arka kamera kullanan akıllı telefonların, arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörüne yer vermediğini de eklemek gerekiyor. Geniş ekran tasarımına sahip olan akıllı telefonların ön kamerası dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor.

Boyutlar: 158.5 mm X 74.7 mm X 7.7 mm

Ağırlık: 166 gram

Renk Seçenekleri: beyaz, bakır, siyah ve mavi renk seçenekleri

Samsung Galaxy A50 Ekran Özellikleri

Ekran konusunda Samsung’un başarılı bir serisinin karşımızda olduğunu görüyoruz. Yine Samsung’un Super AMOLED ekran teknolojisinin kullanıldığı akıllı telefonda 6.4 inçlik bir ekran boyutu var. Çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri karşımıza çıkıyor. Piksel yoğunluk değeri kısmında ise 403 PPi değeri karşımıza çıkıyor. Ekran gövde oranı kısmında ise %84.92’lik bir değer karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy A50 Teknik Özellikleri

Üst segment bir akıllı telefon modeli olmasa da amiral gemisi serilerini aratmayacak bir akıllı telefon söz konusu. Samsung Galaxy A50 akıllı telefonlarının içerisinde yer alan işlemci modellerinin Exynos 9610 işlemcileri yer alıyor.

2.3 GHz değerinse saat hızına sahip olan işlemcilerin 8 çekirdek olduğunu görüyoruz. Genel performans olarak amiral gemisi akıllı telefonlarını aratmayan modelin RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek miktarıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Dahili depolama birimi içerisinde ise 64 GB seçeneği sunuluyor.

Kamera Özellikleri

Kamera konusunda da yenilenmiş bir seri söz konusu. Arka kamera kısmında 3 arka kamera yer alıyor. Ana kameranın 25 MP değerinde olduğunu söylemek gerekiyor. Otomatik odaklama özelliğine sahip olan ana kameranın diyafram açıklık değeri ise f/1.7 olarak açıklandı.

İkinci kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir kameraya yer veriliyor. Diyafram açıklık değeri f/2.2 olan ikinci kameranın dışında üçüncü kamera kısmında ise 5 MP değeri karşımıza çıkıyor. Bu kamera derinlik algısı için kullanılan ana kameralardan bir tanesi.

Henüz fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmayan akıllı telefonların önümüzdeki ay içerisinde satışa çıkmasını bekliyoruz.