Samsung, yakında Galaxy A serisine yeni bir üye ekleniyor. Bu gün Geekbench’de yeni üyenin özellikleri ilk defa görüntülendi. Galaxy A50 (SM-A505FN) olarak adlandırılan telefon hakkında geçen haftalarda sadece bir kez sızıntı bir haber yayınlanmıştı. Tabiki o zamanlarda geçen model numarası SM-A505F olarak biliniyordu. Şimdi ise yayınlanan yeni bir görüntü telefonun hakkında daha fazla bilgiyi gün yüzüne çıkardı.

Galaxy A50 modeli Android 9 Pie işletim sistemine sahip 4GB RAM ile eşleştirilen Exynos 9610 yonga setine ev sahipliği yapmakta. İşlemcinin adına aldanmayın, bu Exynos 7 serisine aittir. Yani bu yılın başlarında duyurulmuş bir üst orta sınıf yonga setidir.

Exynos 9610 yonga seti, 2.3 GHz’de dört Cortex-A73 çekirdeği ve 1.6 GHz’de dört Cortex-A53 çekirdeği ile 10nm sekiz çekirdekli bir yapıya sahiptir. Ayrıca ikinci nesil ARM Mali-G72 GPU teknolojisi mevcut. Samsung ayrıca, yonga setinin ana işlemciyi çalıştırmak yerine her zaman açık olma özelliğini destekleyen bir Cortex-M4F tabanlı düşük bir çipi de içerisine eklemiştir. Yonga setinin bir diğer özelliği ise 1080p’de 480 fps ağır çekim video kaydı desteğidir.

Bunların yanı sıra Galaxy A50, ilk defa Mart ayında duyurulan Exynos 9610 yonga setine sahip ilk Samsung cep telefonu da olabilir. Tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1681 puan ve 4897 puan aldı. Skorlar Snapdragon 636’nınkine yakın ama Exynos’un daha yüksek tek çekirdekli bir skoru var.