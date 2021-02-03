Samsung Galaxy A50 Şubat 2021 Güncellemesini Alıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üst düzey cihazlarının yanı sıra orta segment telefonlarını da güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Şubat 2021 güvenlik güncellemesini Galaxy S20 ve Note 20 ailesine sunarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Daha sonra bununla kalmayarak Galaxy S20 FE, Galaxy A8 (2018) içinde bu güncellemeyi sunmuştu. Bugün ise yeni bilgilere göre şirket güncellemeyi Galaxy A50 modeline de göndermeye başladı.

Galaxy A50 için Şubat 2021 güvenlik güncellemesi şuan da Tayland pazarında sunulmuş durumda. A505FDDU6BUAA sürüm numarasıyla gelen güncelleme, Android 10‘a tabanlı karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Samsung, güncellemeye yeni iyileştirmeler ve düzeltmeler eklemiş durumda.

Şuan için kaynaklarda resmi bir güncelleme günlüğü ortaya çıkmadı ancak günlük belli olunca hangi iyileştirmelerin olacağı belli olmuş olacak. Yeni güncelleme şuan için sadece Tayland pazarına sunulmuş durumda.

Ancak güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel pazara yayılacağını bekleniyor. Ülkemize ne zaman geleceği konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.