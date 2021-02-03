Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy A50 Şubat 2021 Güncellemesini Alıyor!

Samsung Galaxy A50 Şubat 2021 Güncellemesini Alıyor!

Samsung, orta segment A serisi cihazlarına güncelleme göndermeye devam ediyor. Şimdi de A50 yeni bir güncelleme alacak.

Yunus Emre Çakır

-

0

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üst düzey cihazlarının yanı sıra orta segment telefonlarını da güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Şubat 2021 güvenlik güncellemesini Galaxy S20 ve Note 20 ailesine sunarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Daha sonra bununla kalmayarak Galaxy S20 FE, Galaxy A8 (2018) içinde bu güncellemeyi sunmuştu. Bugün ise yeni bilgilere göre şirket güncellemeyi Galaxy A50 modeline de göndermeye başladı.

Galaxy A50 için Şubat 2021 güvenlik güncellemesi şuan da Tayland pazarında sunulmuş durumda. A505FDDU6BUAA sürüm numarasıyla gelen güncelleme, Android 10‘a tabanlı karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Samsung, güncellemeye yeni iyileştirmeler ve düzeltmeler eklemiş durumda.

Şuan için kaynaklarda resmi bir güncelleme günlüğü ortaya çıkmadı ancak günlük belli olunca hangi iyileştirmelerin olacağı belli olmuş olacak. Yeni güncelleme şuan için sadece Tayland pazarına sunulmuş durumda.

Ancak güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel pazara yayılacağını bekleniyor. Ülkemize ne zaman geleceği konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A50 Şubat 2021 Güncellemesini Alıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üst düzey cihazlarının yanı sıra orta segment telefonlarını da güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Şubat...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 3650 Yenilenmiş Şekilde Gelebilir!

HDM Global, 3310 ile başlattığı yenileme çalışmalarına 6300 4G'ye kadar genişletmişti. Şirket şimdi telefon pazarında eski sevilen modellerini yenileyerek girmeye devam etmek istiyor. Bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia İki Yeni Modelini Daha Satışa Çıkarıyor!

Nokia, birçok alım ve satımdan sonra akıllı telefon pazarında tekrar tutunmaya çalışıyor. Şirket bu yıl hem bir tane akıllı telefon hem de modernize edilmiş...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel Cihazlarına Yeni Güncellemeler Gönderdi!

Google, akıllı telefon dünyasına sadece yazılımsan olarak değil aynı zamanda kedi ürettiği cihazlarıyla da girmeye devam ediyor. Şirketin akıllı telefon dünyasına kazandırdığı en planda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Pro’nun Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo'nun Mart ayında Find X3 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Aralık ayında, ünlü haberci Evan Blass, Find X3 Pro'nun temel özelliklerini paylaşmıştı. Geçen...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014