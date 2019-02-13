Samsung Galaxy A50 ve Galaxy A20 Özellikleri Sızdırıldı!

2019 yılına oldukça hızlı giren Samsung, yeni cihazları ile bu yıl oldukça geniş bir akıllı telefon ailesi tanıtacak. Samsung’un bu yılın ilk çeyreğinde Galaxy A10, Galaxy A20 ve Galaxy A30 gibi yeni Galaxy A telefon serisini duyurması bekleniyor.

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde Galaxy A50 telefonunu tanıtacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon, bazı önemli ayrıntılarının açıklandığı bilgiler, bu gün ABD’deki Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı.

Galaxy A50 modelinin yanı sıra, yeni bir Geekbench listesinde A serisinin yeni bir modeli gün yüzüne çıktı. Galaxy A20 modelinin Android Go sürümüne sahip farklı bir versiyonu.

Samsung Galaxy A50 Özellikleri

FCC belgelerine göre, Galaxy A50 modelinin 6.22 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda telefonun su damlası çentiğine sahip olduğunu düşündüren 158.5 x 74.5 mm boyutu ile birlikte gelecek.

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, LTE ve ANT+ gibi bağlantı özelliklerini destekleyecek. Geçen ay, Galaxy A50, Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance kuruluşları tarafından da sertifikalar alarak onaylanmıştı.

Önce yayınlanan raporlarda Galaxy A50’nin 24 megapiksel birincil kamerası bulunan üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu ifade edilmişti. Aynı zamanda ön tarafında 24 megapiksellik selfie kamerası barındırıyor.

Akıllı telefonun ekran içi bir parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor. Geekbench’te yayınlanan özellikleri arasında ise Exynos 9610 yonga seti ve 4GB RAM var.

Samsung Galaxy A20 Android Go Özellikleri

Geekbench listelemesinde bugün, SM-A260F model numarasına sahip yeni bir Samsung telefonu göründü. Yaklaşan Galaxy A20 modelinde SM-A205F model numaralı bir telefon zaten var.

Ancak 1GB RAM gibi düşük kaliteli özelliklerle dolu olan SM-A260F’nin Android Go sürümü olabileceğine inanılıyor. Dahası Geekbench listesi, “GO” etiketine sahip Exynos 7870 yonga setine sahip olacağını gösteriyor.