Samsung Galaxy A50 - Wi-Fi Sertifikası Aldı

Altı ay önce Samsung, şirketin önümüzdeki aylarda seriyi yeniden adlandıracağını ima eden Galaxy A10, A30, A50 gibi yeni modeller için ticari markalar sunmuştu. Samsung, bu markalaştırma işleminden sonra bazı yeni A serisi telefonları piyasaya sürdü. Ancak belirtilen telefonlara ait sadece söylentiler gün yüzüne gelmişti. Bu durum Galaxy A50 modelinin yakın zamanda tanılması ile netlik kazanacak gibi duruyor.

SM-A505FN/DS model numarasına sahip bir akıllı telefon, bugün Wi-Fi Alliance’da görüldü. Fazla bir bilgiyi gün yüzüne çıkarmasa da, A50 modeline ait özelliklerin bir kısmını açığa çıkarmaktadır. Ayrıca modelin varlığını doğrular. Listelenen bazı temel bilgiler arasında Android 9.0 Pie, çift SIM özelliği ve çift bantlı Wi-Fi seçenekleri bulunmaktadır.

Bu durum bir sertifika portalında gerçekleştiği için, fazla bir bilgi söz konusu değil. Buna ek olarak kısa bir süre öncesinde Geekbench üzerinde Galaxy A50’nin aldığı puanlar yayınlamıştı. O listeye göre ise akıllı telefon muhtemelen 4GB RAM eşliğinde bir Exynos 9610 yonga seti ile çalışan Android Pie işletim sistemine sahip olacak.

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Samsung yakında Galaxy M serisini açıkladıktan sonra, bazı Galaxy J serisi modellerinin Galaxy A serisine kaydırılması ve Galaxy A50’nin bu modellerden biri olması söz konusudur. Ancak bu, şu anda birkaç varsayımdan sadece biridir.