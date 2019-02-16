Samsung, ardı ardına yeni akıllı telefonların tanıtımını yapacak. Markanın ana odak noktası yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak. Galaxy S10 akıllı telefonlarının tanıtımının yapılmasının ardından odaklanılacak olan yeni modellerden birisi de Samsung Galaxy A50 akıllı telefonları olacak.

Amiral gemisi akıllı telefonları kadar güçlü bir etki bırakacak olan yeni akıllı telefonların özellikleri konusunda ortaya çıkan detaylarda dikkat çekici. Son olarak Samsung Galaxy A50 akıllı telefonlarının tasarımı netleştiren render görselleri ortaya çıktı. Yeni modelin render görselleriyle beraber ortaya çıkan detaylardan söz edelim.

Samsung Galaxy A50 Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Samsung Galaxy A50 render görsellerine göre yeni akıllı telefonlar çok iddialı bir tasarımla gelecek. Telefonların arka kısımda 3 arka kamera bulunacak. Üst üste sıralı olan 3 arka kamera kullanan akıllı telefonların ön kısımda ise yeni çentik bölümü bulunacak. Su damlası çentik alanı olarak gösterebileceğimiz akıllı telefonların, sonsuz ekran teknolojisinde olacağı görülüyor.

Oldukça geniş bir ekran kullanacağı görülen akıllı telefonların yine ekran üzerinde parmak izi sensörlerine sahip olacağını da ekleyelim. Telefonların alt kısmında yer alacak olan parmak izi alanının ekrandan parmak izi okuma özelliğini kullanıma alacağını görmek mümkün olacak.

USB Type C üzerinden hızlı şarj desteğini sunacak olan Samsung Galaxy A50 akıllı telefonlarının teknik kısımda da çok güçlü akıllı telefonlar olduğunu görmek mümkün olacak. İşlemci kısmında Exynos 9610 işlemcilerini kullanacak olan akıllı telefonların 4 GB RAM bellek miktarına sahip olacak bir ana serisi olacak. Diğer modelinde ise 6 GB RAM bellek miktarına yer verilecek.

Ekran kısmında ise 6.4 inçlik bir panel söz konusu olacak. Geniş ekranlı akıllı telefonların AMOLED ekran teknolojisinde olduğunu görmek mümkün olacak. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine sahip olacak olan ekranların 19.5:9 ekran gövde oranı olduğunu da ekleyelim.

Son olarak kameralar kısmında da 25 MP + 5 MP + 8 MP değerinde üçlü arka kamera sunulacağını ve ön kamera kısmında da 25 MP değerinde bir kamera kullanıldığını göreceğiz. Henüz Galaxy A50 akıllı telefonlarının fiyatları konusunda kesin bilgiler yok.