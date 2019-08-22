Samsung Galaxy A50s ve Galaxy A30s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bu yıl 10’dan fazla Galaxy A serisi akıllı telefonu piyasaya sürdü. Ancak seri o cihazlarla bitmedi. Bugün ise şirket Galaxy A50s ve Galaxy A30s akıllı telefonlarını tanıttı. Bunlar bu yıl piyasaya sürülen Galaxy A50 ve Galaxy A30 cihazlarının kısmen özellik bakımından geliştirilmiş sürümleri oldu.

Cihazların çok fazla önemli özellikleri söz konusu olmasa da önceki modeller ile karşılaştırıldığında ortaya daha fazla çekicilik ön plana geliyor. Telefonların sırasıyla özelliklerine şöyle bir göz gezdirelim.

Galaxy A50s Özellikleri ve Renk Seçenekleri

Galaxy A50s, Galaxy A50’nin 6.4-inç Infinity-U Süper AMOLED ekranına, ekran içi parmak izi tarayıcı ekliyor. Buna ek olarak selfie kamerası şimdi 25MP’den 32MP’ye yükseltildi. Ancak hala f/2.0 diyafram açıklığı var.

Donanım olarak cihaz Exynos 9610 işlemciyi 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla eşleştirdi. Üçlü arka kamera kurulumu ise sırasıyla 48MP + 8MP ultra geniş açılı+ 5MP derinlikten oluşuyor.

Galaxy A50s, Realme 1‘in arka paneldeki elmas tasarımına biraz benzeyen yeniden tasarlanmış bir tasarıma sahiptir. 4000mAh batarya ve 15W hızlı şarj desteği ile geliyor. Telefonun boyutları Galaxy A50 ile aynı ancak 169 gramda biraz daha ağır.

Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Violet ve Prism Crush Green gibi renk seçeneklerine sahip olacak.

Galaxy A30s Özellikleri ve Renk Seçenekleri

Galaxy A30s ayrıca Galaxy A30’un 6.4 inçlik AMOLED ekranını koruyor. Değişiklik çözünürlük üzerine oluyor. Çözünürlük FullHD+ ‘dan HD+’ ya (1560 x 720) düşürüldü ve ekran tipi Infinity-U değil Infinity-V‘dir. Çözünürlükteki düşüş oranı biraz absürt iken, şimdi ekranın altında bir ekran içi parmak izi tarayıcı var.

3GB veya 4GB RAM ve MicroSD kart desteği ile 32GB veya 64GB depolama alanıyla eşleştirilen sürümleri var. Donanım olarak da Exynos 7904 işlemciden güç alıyor.

Tıpkı Galaxy A30 gibi bir 16MP f 2.0 selfie kamerası var. Ancak arka panelde artık üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. 25MP f/1.7 birincil sensör, 8MP ultra ince sensör ve 5MP derinlik sensöründen oluşuyor. 15W hızlı şarj için destek sağlayan 4000mAh batarya var.

Galaxy A30s ayrıca Prizma Crush Black, Prizma Crush White, Prizma Crush Violet ve Prizma Crush Green’de de mevcut olacak.

Şimdiki durumda Samsung Galaxy A50s ve Galaxy A30s modellerinin fiyatı ve mevcut olacağı bölgeler belli değil.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy A50s vs Galaxy A30s Karşılaştırma