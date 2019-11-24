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Samsung Galaxy A51, 5MP Makro Kamera İle Geliyor

Samsung'un çok konuşulan telefonu A51'in özelliklerine bir yenisi daha eklendi. Kameralardan biri 5 megapiksellik makro lense sahip.

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy A51 5MP Makro Kamera İle Geliyor

Yakında çıkacak olan Galaxy A51‘in arkasında dörtlü kamerası olacağını biliyorduk. Aslında cihaz, şirketin en ucuz dörtlü arka kamerasına sahip olacak. Adından da anlaşılacağı gibi, cihaz daha önce satışa sunulan Galaxy A50‘nin devamı olacak.

Yaklaşmakta olan Galaxy A51‘in dördüncü sensör olarak 5MP makro lensi bulunacak gibi görünüyor. Kalan üç sensör ise 48MP ana lens, 12MP ultra geniş atıcı ve 5MP derinlik sensöründen oluşacak. Cihazın daha ucuz bir dörtlü kamera fiyatı sunacağı gerçeği göz önüne alındığında, bir makro lensin eklenmesi çok daha mantıklı geliyor.

Önceki sızıntılara ve söylentilere göre Galaxy A51, Full HD çözünürlüğe sahip 6.5 inç delikli bir ekranla piyasaya sürülecek. Galaxy Note 10’a benzer şekilde, ön kamerası orta konuma yerleştirilecek.

Samsung Galaxy A51 5MP Makro Kamera İle Geliyor

Cihaz, Exynos 9611 yonga sistemi ile 4GBlık RAM ve muhtemelen 128GB depolama alanıyla satışa sunulacak. Bunların hepsi içinde mevcut bulunan 4.000mAh batarya ile desteklenecek. Telefon, Android 10 işletim sisteminde bir UI ile çalışacak.

Samsung Galaxy A51 5MP Makro Kamera İle Geliyor
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