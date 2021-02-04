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Samsung Galaxy A51 Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

Samsung, orta segment modeli olan A51 için yeni Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi göndermeye başladı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy A51

Samsung, orta segment A serisi akıllı telefonlarına güncelleme göndermeye devam ediyor. En son A50 için Şubat 2021 yamasını sunmuştu. Şimdi ise şirket Galaxy A51 için yeni Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesini sunmaya başladı. 2020 yılının en çok satan orta segment cihazı olan A51, yeni bir arayüz ve Android 11 özelliklerine kavuşuyor.

A515FXXU4DUB1 yazılım sürümüyle gelen güncelleme aynı zamanda Şubat 2021 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Ayrıca telefon, bir kerelik izinler, bildirim alanında özel konuşma bölümü, sohbet balonları ve özel medya oynatıcısı gibi Android 11 özelliklerine sahip oluyor.

Bunun dışında One UI 3.0 ile beraber, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, daha iyi renk şeması, yeni simgeler, iyileştirilmiş stok uygulamalar, ses kontrolleri, gelişmiş karanlık mod, yenilenmiş kilit ekranı gibi birçok özellik cihazın içerisine dahil oluyor.

Yeni güncelleme şuan için Rusya pazarında sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen günlerde diğer birçok bölgeye yayılması bekleniyor. Güncellemenin ülkemizdeki kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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