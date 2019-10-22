Samsung Galaxy A51 Geekbenchte Görüntülendi!

Ağustos ayında Samsung, Galaxy A50s akıllı telefonunu duyurdu. Bu yılın başında tanıtılmış olan Galaxy A50 telefonunun geliştirilmiş bir versiyonu olarak gelmişti. Söylentilere göre, Güney Koreli teknoloji devi 2020’de A-serisi akıllı telefonlarını yenileyecek.

SM-A515F model numarasına sahip yeni bir Samsung cep telefonu Geekbench’te görüntülendi. Yaklaşan Galaxy A51 akıllı telefon olduğuna inanılıyor. Her zamanki gibi, Geekbench listesi akıllı telefonun temel özelliklerini ortaya koydu.

SM-A515F model numaralı telefonun Geekbench listesinde, tek çekirdekli teste 323, çok çekirdekli testte 1185 puan aldığı ortaya çıktı. Telefon Exynos 9611 yonga seti tarafından destekleniyor. Baz frekansı 1.74GHz olan yonga seti, 4 GB RAM ile eşleştirilmiştir.

Cep telefonu Android 10 ile birlikte kutudan çıkacak. Bu da yeni nesil A serisi akıllı telefonların Android’in en son sürümüyle geleceğini gösteriyor. Galaxy A51’de yer alan Android 10 işletim sistemi Samsung’un en yeni One UI 2.0 ile kullanıcılara sunulabilir.

Exynos 9611, geçtiğimiz ay resmi olan nispeten yeni bir işlemci. 10nm işlemin mevcut olduğu Exynos 9610 yonga setinin geliştirilmiş bir sürümüdür. Maksimum 2.3GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A73 CPU çekirdeği ve 1.7GHz’de dört çekirdekli Cortex-A53 yer alıyor. Yonga seti ayrıca Mali-G72 MP2 grafiklerini de içeriyor.